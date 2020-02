Wolfen -

Die AfD-Fraktion des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen hat massive Kritik an der hiesigen Partnerschaft für Demokratie geübt. Diese habe das Neutralitätsverbot missachtet und „parteiische Meinungsmache“ betrieben.

Bei der Haushaltsabstimmung versuchte die AfD zudem, für die für diese Partnerschaft vorgesehenen Mittel einen Sperrvermerk zu beschließen. Doch damit scheiterte sie deutlich. Die breite Mehrheit des Stadtrats lehnte dieses Ansinnen ab.

Seit mehr als drei Jahren beteiligt sich die Stadt mit dieser eigenen Partnerschaft am Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Allein im vergangenen Jahr konnten dadurch mehr als 43.000 Euro in Projekte fließen. Dazu gehörten beispielsweise das Frühlingserwachen in Wolfen-Nord, das Fair-Soccer-Turnier für Grundschulen, die Verlegung von Stolpersteinen in Greppin sowie Projekte zu 30 Jahre Mauerfall.

Daniel Roi (AfD) sieht Regeln für Mittel aus öffentlichen Gelder aus dem Bundeshaushalt verletzt

Doch da die Mittel öffentliche Gelder aus dem Bundeshaushalt sind, seien sie an bestimmte Regelungen gebunden, argumentierte AfD-Fraktionschef Daniel Roi. Diese habe die Partnerschaft verletzt. So habe sie „nachweislich im Vorfeld von Wahlen parteiische Meinungsmache betrieben, indem sie gegen eine Partei offen Stimmung gemacht hat“, so Roi. Betroffen gewesen sei die AfD. Vor Herausgabe der Mittel müsse man nun Voraussetzungen schaffen, damit sich das nicht wiederholt - deshalb die Forderung nach dem Sperrvermerk.

„Da hier immer noch die gleichen Leute tätig sind, besteht akute Wiederholungsgefahr“, behauptete Roi weiter mit Blick auf die Landtags- und Bundestagswahlen 2021. Ein führender Mitarbeiter in der Partnerschaft für Demokratie ist beispielsweise Christian Hennicke, Vorsitzender der Stadtratsfraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP. Er nahm deshalb an der Abstimmung über den AfD-Antrag nicht teil.

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) wies die Vorwürfe der AfD zurück

Darin forderte die AfD eine Prüfung, ob Stadträte für die Partnerschaft tätig sein dürfen und ob durch diese das Neutralitätsgebot missachtet wurde. Auch ein Personalwechsel in der Partnerschaft für Demokratie sowie die Beteiligung der Ratsfraktionen bei der Mittelvergabe wurden gefordert.

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) wies die Vorwürfe zurück und lobte ausdrücklich die verdienstvolle Arbeit der Partnerschaft. Über die Mittelvergabe entscheide transparent der Begleitausschuss. Dieser sei breit aufgestellt mit Vertretern des gesellschaftlichen Lebens. (mz)