Bitterfeld/Zscherndorf -

Lange hat Rainer Woischnik nicht gefackelt. Was seit dieser Woche für alle Lehrer im Kreis verpflichtend ist, nämlich im Unterricht eine Maske zu tragen, fordert er genauso von den Schülern der Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld. Auch sie sitzen seit Montag mit Maske im Klassenraum. „Ich habe das als Schulleiter festgelegt. “

Mit seiner Maßnahme ist er im Landkreis noch in der Minderheit. Er will damit, wie er sagt, auch das Ansteckungsrisiko für die Lehrer so gering wie möglich halten. „Am Ende des Tages bin ich in der Verantwortung, dass alle gesund nach Hause gehen“, beschreibt er die Intention.

Mittlerweile hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dafür ausgesprochen, dass alle Schüler im Unterricht eine Maske tragen. Sie erachtet das für „sinnvoll“ und auch für „zumutbar“.

Zscherndorfs Grundschulleiterin Antje Wolff hat da eine andere Meinung

Zscherndorfs Grundschulleiterin Antje Wolff hat da eine andere Meinung: „Wir sind geschützt und fühlen uns sicher.“ Lang erprobt habe man die Maßnahmen, um das Virus fern zu halten. Und so läuft bei Kollegin Kathrin Bittl alles nach den Regeln. Maskentragen ist auf dem Schulhof und in den Fluren Vorschrift. Wer will, könne auch im Unterricht einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das sei jedem frei gestellt, betont Wolff. So wie es jetzt läuft - Kohortenbildung, gestaffelte Pausen- und Essenzeiten - werde das von Lehrern und Schülern umgesetzt. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt sie.

Im Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen hat Schulleiterin Uta Prüfer „verstärkt mit Anfragen von Eltern zu tun“. Maskenpflicht ja oder nein, eventuell noch umfangreicher als bisher? Die Lehrerin will das nicht kommentieren. Im Gymnasium werde die Verordnung des Landeskultusministeriums umgesetzt.

So haben Lehrer, die in mehreren Klassen unterrichten, prinzipiell Maske zu tragen. Auch das Personal aus dem Sekretariat sei dazu angewiesen. Ansonsten ist Mund-Nase-Bedeckung für alle im ganzen Haus verbindlich - teilweise auch im Unterricht. Zum Beispiel, wenn Lehrer direkt in Kontakt mit Schülern stehen, etwa bei Hilfestellungen am Platz. „Es geht um Sicherheit für alle“, so die Schulleiterin.

Maskenpflicht im Unterricht stößt bei Vize-Landrat Bernhard Böddeker auf wenig Zuspruch

Die Idee der Maskenpflicht im Unterricht stößt bei Vize-Landrat Bernhard Böddeker, der im Landkreis die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie koordiniert, auf wenig Zuspruch. „Wir haben ja seit Montag dieser Woche bereits die Maskenpflicht für die Lehrer im Unterricht angeordnet.“ Er habe seitdem mit mehreren Schulleitern und Lehrern gesprochen und wisse, dass dies physisch sehr belastend sei. Auch der Unterricht werde dadurch erschwert, besonders der Sprachunterricht leide. „Deshalb muss man sich gut überlegen, ob man das braucht und will.“

Der Landkreis jedenfalls werde diese „sehr einschneidende“ Maßnahme von sich aus nicht verfügen. Böddeker hat Zweifel, ob diese vorgeschlagene Ausdehnung der Maskenpflicht nötig ist. Viel wichtiger sei das Lüften – in den Pausen und einmal in jeder Unterrichtsstunde. Bei weiter sinkenden Temperaturen, so Böddeker, könne man die Dauer der Lüftung notfalls verkürzen, da bei großen Temperaturunterschieden zwischen Drinnen und Draußen die Luft auch schneller ausgetauscht werde.

Woischnik räumt ein, dass durchaus nicht alle Schüler mit seiner Entscheidung einverstanden waren

Berufsschulchef Rainer Woischnik will nicht, dass der Regelunterricht gefährdet wird, daher sein konsequentes Ja zur Maskenpflicht. Seine Schule, betont er, sei schon von der Größe her nicht mit anderen zu vergleichen. Hinzu käme die Besonderheit landesübergreifender Fachklassen. Kohortenbildung sei so schwierig.

Woischnik räumt ein, dass durchaus nicht alle Schüler mit seiner Entscheidung einverstanden waren. Aber: „Warum sollten die Lehrer unnötig einem höheren Risiko ausgesetzt werden?“ In Gesprächen habe man das „sachlich und vernünftig“ klären können, versichert er. (mz)