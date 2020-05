Motorrad überschlägt sich: Skoda fährt auf - Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B183

Zörbig/Radegast -

Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall am 1. Mai gegen 13.50 Uhr bei Radegast gefordert.

Der Fahrer eines Beiwagenkrades befuhr die B183 aus Richtung Zörbig in Richtung Köthen und hatte die Absicht, nach rechts in die Zörbiger Straße in Radegast abzubiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw Skoda erkannte dies zu spät und fuhr auf. Das Krad überschlug sich. Der Kradfahrer und seine Mitfahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, sein Führerschein wurde sichergestellt. (mz)