Feuerwehr-Training: Günther Helbig lehrt den Umgang mit den schweren Fahrzeugen

Zörbig -

„Jeder Fahrer eines Autos sollte sein Gefährt auch in brenzligen Situationen kennen“, sagt Günther Helbig. Er ist neben seinem Beruf als Fahrlehrer für Pkw im Landesfeuerwehrverband für das Fahrsicherheitstraining verantwortlich.

Damit meint er nicht nur das Bedienen des Autos und der Technik, sondern gerade bei den großen und schweren Einsatzfahrzeugen die Besonderheiten der Schwerpunkte, die es zu beachten gilt.

„Für mich ist es bei all dem Üben wichtig, dass die Frauen oder Männer, die am Steuer des Einsatzfahrzeuges sitzen, wissen, dass sie nicht nur für ein Auto, sondern vor allem für das Leben der Besatzungsmitglieder und damit ganzer Familien verantwortlich sind“, sagt Helbig.

Als Fahrlehrer und Sicherheitstrainer habe er schon allerhand erlebt

Günther Helbig Maul Foto:

Das Auto würde schon mal ein halbe Million Euro und mehr kosten, was man ersetzen könne. Ein Menschenleben sei aber durch nichts zu ersetzen, weiß der Trainer. Dabei denkt der heute 61-Jährige an seine Jugend zurück, in der er einen anderen Jungen vor dem Ertrinken in einem Dorfteich gerettet hat. Auch deswegen sei er schon seit 1973 in der Freiwilligen Feuerwehr, erzählt der gelernte Maschinen und Anlagenmonteur. Einige Jahre in der Berufsfeuerwehr des Chemiekombinates und bei der Kriminalpolizei hätten bei ihm den Willen zum Helfen noch weiter verstärkt.

Als Fahrlehrer und Sicherheitstrainer habe er schon allerhand erlebt und könne einschätzen, wie die jeweiligen Kameraden das Auto bedienen. „Wenn man sich vorstellt, dass bei einem Alarm der Adrenalinpegel jedes Einzelnen schon sehr hoch ist und man so schnell wie möglich am Einsatzort sein möchte, kann es schon vorkommen, dass man nicht an Einzelheiten denkt“, sagt Helbig.

„Wir üben mit den großen Autos alles, was den Fahrer manchmal schon an den Rand des eigenen Mutes bringt“

Aber gerade das sei wichtig, denn nichts sei schlimmer, als auf einer Einsatzfahrt zu verunglücken und den eigentlich Hilfebedürftigen nicht mehr helfen zu können.

„Wir üben mit den großen Autos alles, was den Fahrer manchmal schon an den Rand des eigenen Mutes bringt“, beschreibt der Trainer seine Aufgabe. Dabei sei das Slalomfahren, vorwärts oder rückwärts, noch das Leichteste.

Beim Bremsen werde es dann schon schwieriger, denn nicht jeder traue sich bei einer Vollbremsung so richtig aufs Pedal zu drücken. „Wenn Du rund 20 Tonnen zum Stillstand bringen willst, musst Du Dich trauen“, sagt er immer wieder zu seinen Kameraden, die zu solchen Lehrgängen in ihrer Freizeit kommen. Und gerade beim Fahren durch die eng gestellten Kegel komme es immer darauf an, richtig zu lenken und die Geschwindigkeit in einem Maß zu halten, damit das Auto nicht kippt. „Das sind Grenzwerterfahrungen, die nicht nur Feuerwehrleute kennen sollten“, wirbt Helbig für ein Fahrsicherheitstraining. Auch für Pkw- und Motorradfahrer sei so etwas sehr wichtig. „Gefährlich kann es überall werden“, weiß Helbig. (mz)