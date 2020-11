Dreiste Tat an Berufsschule: Schüler verfolgen Moped-Dieb bis Sandersdorf

Bitterfeld -

Aufmerksame Schüler der Berufsschule in der Bitterfelder Parsevalstraße haben am Mittwoch den Dieb eines Mopeds verfolgt und gestellt.

Die Schüler hatten den Diebstahl gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Schule beobachtet und den Täter nicht aus den Augen gelassen. Mehrere Zeugen konnten so die Verfolgung aufnehmen. Am Ende schnappte die Falle in einem Garagenkomplex in Sandersdorf zu. Dort konnte ein 17-Jähriger mit dem entwendeten Moped gestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizei. (MZ)