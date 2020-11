Stadtpark Alte Bibel: Wer kauft diese exklusive Immobilie?

Bernburg -

Nach der Großinvestition in den Stadtpark Alte Bibel in Bernburg in den vergangenen Monaten fehlt nur noch einem letzten Objekt eine Schönheitskur: dem alten Friedhofswärterhaus inmitten des Parks.



Dieses könnte schon bald seinen Besitzer wechseln, denn wie aus der Internetplattform für Zwangsversteigerungen hervorgeht, soll die Immobilie mit einem Verkehrswert von 170.000 Euro am Amtsgericht Bernburg unter den Hammer kommen.



Ein Termin dafür ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Fest steht nur, dass die Villa aus dem Jahr 1910 stammt und eine Wohnfläche von 139 Quadratmetern besitzt. Vor 25 Jahren war sie umfangreich saniert worden.



Auch die Stadt Bernburg hat ein großes Interesse daran, dass sich ein Käufer für die Immobilie findet und sie wiederbelebt. „Es ist ein Haus, was da schön reinpasst und sich vor allem inmitten des Stadtparkes befindet“, sagt Bernburgs Stadtverwaltungssprecher Wolfgang Knopf.



Vor allem würde sich die Stadtverwaltung wünschen, dass der Garten wieder hergerichtet werden würde, der in den vergangenen Monaten sich selbst überlassen war und mit Gebüschen zugewuchert ist.



„Es wäre schön für ein ordentliches Erscheinungsbild“, sagt Knopf. Schließlich befinde sich gleich daneben auch der neu gestaltete Brunnen mit Sitzgelegenheiten. Die Stadtverwaltung selbst habe kein Interesse, bei der Zwangsversteigerung mitzubieten. (mz/kt)