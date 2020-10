In der Stadtinformation in Bernburg gibt es erstmals besondere Kugeln für Weihnachtsbäume.

Thomas Gruschka von der Freizeit-GmbH hat uns erklärt, welche Motive angeboten werden und wer den Schmuck herstellt.

Bernburg -

Es sind noch genau 67 Tage bis Heiligabend - und damit noch genügend Zeit, sich Gedanken um den passenden Baumschmuck zu machen. Aber wer in diesem Jahr etwas ganz Besonderes an die Zweige hängen möchte, sollte in die Stadtinformation gehen.