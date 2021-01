Gastronomie: Wo Tandoori Chicken wie in Indien zubereitet wird

Bernburg -

Nach vielen Monaten des Leerstands duftet es nun wieder nach Selbstgekochtem im Haus des Handwerks am unteren Karlsplatz in Bernburg. Und zwar nach Kardamom, Kreuzkümmel und Curry.



Denn vor wenigen Wochen hat Ramesh Kumar Patel das indische Restaurant „Ganesha“ eröffnet. „Er hat sich damit einen Traum erfüllt“, sagt seine aus Deutschland stammende Schwiegertochter Baljit Nitzsche, die wie die gesamte Familie im Restaurant mitarbeitet.



Sicherlich hatte sich die Familie die Restauranteröffnung etwas anders vorgestellt. „Wir haben schon so viel in den zwei Gasträumen hergerichtet“, sagt Baljit Nitzsche. Doch wegen der anhaltenden Coronapandemie und des Lockdowns können die Speisen momentan nur an der Haustür abgeholt werden. Das Essenserlebnis im Restaurant wird wohl noch eine Zeit warten müssen.

Wegen des Lockdowns können die Speisen zurzeit nur abgeholt werden

Nichtsdestotrotz wird täglich der Spezialofen angefeuert. „Wir haben den so genannten Tandoor-Ofen extra aus Indien importiert. Es ist ein spezieller Lehmofen, in dem die Speisen zubereitet werden“, erklärt Baljit Nitzsche.

In ihm werden Fleisch, Gemüse aber auch Brot erhitzt. Genauso wie in Indien, wo Ramesch Kumar Patel bereits viele Jahre als Koch gearbeitet und auch ein Restaurant betrieben hatte.



Aus wirtschaftlichen Gründen zog es ihn und seine Familie nach Deutschland, wo er nun das unter den Deutschen beliebte Chicken Tandoori, Mango-Ingwer-Kokos-Suppe oder Butter Naan, also indisches Fladenbrot aus Hefeteig und zerflossener Butter zubereitet.

Die Restauranteröffnung in Bernburg ist für die Familie auch ein Neustart, nachdem sie bereits ein Restaurant in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, in Schwerin, betrieben hatte.



„Dort wurde es aber zu klein“, sagt Baljit Nitzsche. Denn die Restaurantbetreiber haben noch mehr vor, als nur Gerichte zuzubereiten. „Wir bieten auch einen Party- und Hochzeitsservice an“, so die Schwiegertochter des Restaurantchefs.



Im ehemaligen Haus des Handwerks können auch Familienfeiern ausgerichtet werden

Dafür sei der große Saal im Haus des Handwerks ideal. So könnten unter anderem auch indische Tanzeinlagen oder Showacts für die Feiern gebucht werden, die in diesem Jahr wieder zelebriert werden können - so die Hoffnung der Familie. Bis es so weit ist, sollen zumindest ab Montag, 1. Februar, die Speisen aus dem Spezialofen auch ausgeliefert werden.

Für die Abholung geöffnet ist das „Ganesha“, Karlsplatz 34, montags bis sonntags von 11 bis 23 Uhr. Weitere Informationen unter www.ganeshabernburg.de (mz)