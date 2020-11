Ein Fahrstuhl in einem mehrstöckigen Haus lockt Mieter an: Diese Erfahrung hat die Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) gemacht.

Welche Wohnblöcke zurzeit modernisiert werden und bis wann die Bauarbeiten beendet sein sollen, hat uns Geschäftsführer Holger Köhncke erklärt.

Bernburg -

Der Erfolg gibt ihnen Recht: Immer mehr Mieter bei der Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) mbH wollen in Wohnblöcken mit Fahrstühlen leben. „Es ist schon so, dass die Leerstandsquote in Blöcken mit Fahrstuhl deutlich gesunken ist und wir sogar in Richtung Vollvermietung gehen“, sagt Holger Köhncke, Geschäftsführer der BWG.