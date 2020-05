Bernburg -

Die fünfwöchige Zwangsschließung des Tiergartens wegen der Corona-Pandemie hat der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) Mindereinnahmen aus Eintrittsgeldern von 80.000 Euro beschert. Das schätzt Geschäftsführer Thomas Gruschka.



Dem jüngsten Aufruf, durch die Übernahme von Tierpatenschaften Bernburgs beliebteste Freizeiteinrichtung zu unterstützen, sind bislang viele Menschen gefolgt. „Wir haben dadurch rund 10.000 Euro eingenommen“, ist der BFG-Chef dankbar.



Ebenso wie Tiergarten-Leiter Andreas Filz, der beobachtet hat, dass an der Kasse etliche Besucher gern mehr Geld als den regulären Eintrittspreis geben, obwohl das Gelände wegen der Abstandsregelungen nicht uneingeschränkt nutzbar ist.



Tiergarten-Leiter Filz und BFG-Chef Gruschka freuen sich über Spenden und Patenschaften

„Über die Unterstützung in Form von Patenschaften und Spenden freuen wir uns sehr“, sagt er. Unter denjenigen, die helfen wollen, sind auch die elf Mitarbeiterinnen der Bernburger Paracelsus-Apotheke. Sie haben eine Jahrespatenschaft im Wert von 500 Euro für Trampeltier Khan übernommen.



Der vor knapp zehn Jahren im Zoo Aschersleben geborene Kamelhengst lebt seit 2011 in Bernburg und zeugte seit 2016 abwechselnd mit den Stuten Tula und Marianne jährlich ein Jungtier. Nesthäkchen Toomai kam erst vor einem Monat zur Welt und fällt dem Besucher sofort ins Auge.



„Denn es ist als Erstes unter all seinen Jungtieren von genauso heller Fellfarbe wie es auch Khan als Fohlen war“, sagt Andreas Filz. Khan sei den Stuten anfangs körperlich unterlegen gewesen, inzwischen wisse er aber sehr wohl, sich zu behaupten.



Trampeltier Khan lebt seit 2011 im Tiergarten in Bernburg. Pülicher Foto:

„Nur Stute Tonja stellt noch eine Herausforderung für ihn dar.“ Momentan leben acht der zweihöckrigen Trampeltiere im Tiergarten, die hier seit nunmehr 50 Jahren ununterbrochen gehalten werden.

„Trampeltiere stehen für Geduld, Umsicht, Ausdauer und Durchhaltevermögen. So ruhig wie bei ihnen geht es in der Apotheke nie zu“, erklärt Inhaberin Kerstin Vandlik, warum die Wahl des Kollegiums auf diese Kamelart fiel.



Die Paracelsus-Apotheke denke aber auch an Tiere, die kein festes Zuhause haben. „Seit einigen Monaten bitten wir bei der Abgabe einer Plastiktüte um eine kleine Spende.



Weitere Spenden der Apotheke sollen dem Tierschutzverein Bernburg zugutekommen

Mit dem Erlös und einer Aufstockung durch meine Mitarbeiterinnen wollen wir das Tierheim des Tierschutzvereins Bernburg unterstützen“, sagt die Apothekerin, die zudem mit ihrem Team Kinder zu einem Malwettbewerb aufruft.



Sie sollen ihr Lieblingstier malen und das Bild bis 31. Mai zusammen mit Name, Alter, Adresse und Telefonnummer in der Apotheke an der Kustrenaer Straße abgeben, wo sie zum Kindertag Teil einer Ausstellung werden. Unter den Teilnehmern werden 50 Gutscheine im Wert von 10 Euro verlost, die in allen BFG-Freizeiteinrichtungen einlösbar sind.

Wer ebenfalls dem Tiergarten über eine Patenschaft oder regionalen Händler mittels Gutscheinen unter die Arme greifen will, kann dies am besten über die Internetseite www.bernburg-hilft.de tun. (mz)