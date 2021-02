Vorsicht, Gefahr von Dachlawinen: Stadt weist auf Räumpflicht hin

Aschersleben -

Aufgrund der enormen Schneemassen auf den Hausdächern besteht im gesamten Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen eine Gefahr durch Dachlawinen. Zudem befinden sich Eiszapfen an vielen Dachrinnen. Die Stadtverwaltung bittet deshalb darum, auf Straßen und Gehwegen vorsichtig zu sein. Gleichzeitig weist die Stadt auf die Pflichten und Details zur Räumung von Schnee und Eis hin. Die Satzung, die diese Pflichten regelt, steht zum Herunterladen unter www.aschersleben.de > Stadtverwaltung > Satzungen/Ortsrecht bereit.

Folgende Dinge sind zu beachten

Eigentümer und Besitzer von bebauten oder unbebauten Grundstücken, haben u.a. folgende Dinge zu beachten: Bei Schneefall sind Geh- und Radwege einschließlich gemeinsamer und getrennter Geh- und Radwege zu räumen und freizuhalten - und das auf einer Breite von etwa 1,50 Metern. Radwege, Gehwege sowie gemeinsame Rad- und Gehwege sind bei einer geringeren Breite als 1,50 Metern auf der ganzen Breite zu räumen.

Viele fragen sich, wohin mit all dem Schnee?

Wenn möglich, ist er auf dem eigenen Grundstück zu lagern, heißt es aus der Stadtverwaltung. Soweit dies nicht zumutbar ist, dürfen die geräumten Schnee- und Eisreste auf öffentlichen Flächen liegen bleiben. Allerdings nur so, dass andere und vor allem auch die Räumfahrzeuge nicht gefährdet oder behindert werden.

Sand und Splitt sind zum Streuen zulässig

Als Streumittel sind Sand, Splitt oder ähnliches abstumpfendes Material zulässig. Die entsprechenden Wege und Flächen sind werktags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr, an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr von Schnee und Eis zu räumen und bei Glätte zu bestreuen.

„Diese Pflichten sind jeweils unverzüglich durchzuführen und bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum und Besitz erforderlich ist“, heißt es in der Satzung.

Das Ordnungsamt kontrolliert

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes achten im Rahmen ihrer Kontrollgänge im gesamten Stadtgebiet auf die Einhaltung dieser Vorgaben, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Kommt es zu gravierenden Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung, können Bußgelder verhängt werden. Hauseigentümer sollten ihren Blick auch nach oben richten und Schnee und Eis vom Dach entfernen, wenn diese zur Gefahr für Passanten werden könnten.

Der Bauwirtschaftshof hat für die Bürger eine Broschüre zusammengestellt, in der nachzulesen ist, wer was beachten muss. Dieses Dokument kann auf der Homepage des Bauwirtschaftshofes heruntergeladen werden. (mz)