Kürbiszüchter verspricht: „Ich versuche noch, die halbe Tonne zu kriegen“

Aschersleben/Endorf -

Wer Ende September oder Anfang Oktober nach Endorf kommt, der kann seit einigen Jahren gleich vor dem ersten Haus ein gewaltiges orangefarbenes Gewächs entdecken. Deutsche Kürbisse und Zierkürbisse sieht man ja an vielen Orten, doch solch ein gewaltiger Kürbis wie am Endorfer Ortseingang ist in den Kleingärten der Region die Ausnahme.

„Atlantic Giant“ heißt die aus Amerika stammende Züchtung des Riesenkürbisses. Heiko Schmidt versucht seit sieben Jahren, einen möglichst schweren Kürbis wachsen zu lassen. Bis auf 444 Kilogramm hatte er es vor fünf Jahren schon geschafft. „Ich versuche noch, die halbe Tonne zu kriegen“, nennt Schmidt sein ehrgeiziges Ziel. Mit seinem diesjährigen Exemplar möchte er sich an der MZ-Gartenolympiade beteiligen.

Heiko Schmidt steckt viel Arbeit in sein Hobby. „Es reicht nicht, einfach mal einen Kern in die Erde zu stecken, und das war es. Was da rauskommt, das hat dann nur 20 bis 30 Kilogramm“, berichtet der 49-Jährige.



Für einen Riesenkürbis plant Heiko Schmidt rund 50 Quadratmeter Fläche ein

Um solch eine große Frucht wachsen zu lassen, bereitet Schmidt ein gut 50 Quadratmeter großes Teilstück seines Grundstückes speziell vor. Mist und Laub werden hier eingegraben, damit die Pflanze ein Jahr später genügend Nährstoffe bekommt. Fünf oder sechs Samen werden im Frühjahr vorgekeimt und in Blumentöpfen vorgezogen. Eine Pflanze kommt bei ihm in die Erde, für die anderen hat er auch stets Interessenten, wie Ariane Koch aus Frose (die MZ berichtete).

Wurzelstränge, die sich dann bilden, gräbt Schmidt alle ein. Unter jeder Blattrippe bilden sich Wurzeln, erklärt er. „Der Boden muss voller Nährstoffe sein“, nennt er den entscheidenden Punkt. Wärme sei wichtig, aber auch nicht zu viel. „25 bis 32 Grad sind ideal“, berichtet er.



Über dem Kürbis errichtet er stets ein Dach, damit die Frucht weich bleibt und nicht durchhärtet. In Dunkelheit könne die Frucht noch eine Zeit wachsen, sagt Schmidt. Neben gutem Boden und optimaler Temperatur sei dann noch „ein bisschen Wasser“ nötig. Fünf Gießkannen täglich nennt er als eine Größenordnung. Das Regenwasser wird dafür seit dem Winter gesammelt.

Beim Kürbiswiegen in Aschersleben kam Schmidt auf Platz 2

Mit seinen ersten Kürbissen beteiligte sich Heiko Schmidt an Kürbiswettstreiten in Quenstedt, die stets gut besucht waren. Nun fährt Schmidt immer zum Kürbiswiegen beim letzten Grünen Markt in Aschersleben. Einfach hochheben geht bei solch einem Giganten nicht. „Wir schieben den auf eine Palette“, schildert er das Prozedere. Ein Nachbar hilft Schmidt per Kran, den Kürbis auf den Anhänger zu hieven.

Beim Kürbiswiegen in Aschersleben zeigt die Waage abzüglich der Palette ein Gewicht von 263 Kilogramm an. Das bedeutete Platz 2 hinter seinem Freund Karsten Kahlert aus Wolmirsleben. „Dabei sein ist alles. Ich bin froh, dass so viele gekommen sind“, sagt Schmidt danach in Aschersleben.



Er habe gedacht, dass er dieses Jahr gar nichts bekommt. Sein Kürbis war am Ende mit Mehltau befallen. Doch da wäre er eh nicht weiter gewachsen, denkt er. „Nachdem er Fußballgröße hat, wächst er manchmal zehn Kilogramm je Tag“, hat der Kürbis-Kenner anhand einer speziellen Formel errechnet.

Heiko Schmidt will den Riesen nun aushöhlen und halloweentypisch geschnitzt vor seinem Haus in Endorf aufstellen, sodass die Passanten einen Blickfang finden. Nach dem ersten Frost fällt das ausgehöhlte Gemüse in sich zusammen. Die Kürbismasse wird dann mit dem Mist der Hühner eingegraben. Im nächsten Jahr soll ja wieder ein neuer Kürbis gedeihen, weiß der Endorfer. (mz)