Aschersleben -

In den Städten fahren weniger Autos, Urlaubsreisen sind untersagt und die Flugzeuge bleiben am Boden. Die Corona-Pandemie hat tiefgreifenden Einfluss auf das sonst gewohnte Leben und auch auf die Luftqualität.



Fakt ist, dass sich die Schadstoffe in der Luft reduzieren. Besonders beim Stickstoffdioxid, der bei hoher Konzentration am Boden für schlechte Luftqualität sorgt, ist weltweit eine deutliche Reduktion zu sehen. Das zeigen weltweite Satellitenmessungen, die die Europäische Weltraumorganisation ESA veröffentlicht hat.

Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel

Hat sich auch die Luftqualität in Aschersleben verändert? Schließlich hat in der Vergangenheit die Messstelle Hinter dem Zoll immer wieder alarmierende Werte in Sachen Feinstaubbelastung ausgespuckt. Der Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel. In den vergangenen Jahren ist dieser Wert laut Immissionsschutzbericht Sachsen-Anhalt oft überschritten worden - 2018 zwölfmal im Jahr, 2017 ebenso häufig.

In den letzten beiden Aprilwochen lagen die Feinstaub-Werte in Aschersleben allerdings jeweils deutlich unter der Höchstgrenze von 50 Mikrogramm je Kubikmeter, Überschreitungen hat es nicht ansatzweise gegeben. Zum Beispiel beträgt der Wert am 29. April 22 Mikrogramm pro Kubikmeter, am 24. April 30 und am 25. April sogar 13.

Blickt man auf Vergleichswerte - und nicht auf das Jahresmittel - sind diese Zahlen aber nicht außergewöhnlich niedriger als sonst, obwohl durch den Corona-Lockdown weniger Autos unterwegs sind. Denn im Durchschnitt liegt der Feinstaub-Wert in Aschersleben im Januar bei 19 Mikrogramm pro Kubikmeter, im Februar bei 12 und im März auch bei 19.

Deutscher Wetterdienst liefert eine Erklärung für die stark schwankenden Werte

Ebenso niedrige Werte, und ganz ohne Lockdown? Eine Erklärung dafür liefert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nach einer Studie des DWD sind Feinstaub und Rußpartikel schon im gesamten Winter 2020 unterdurchschnittlich niedrig gewesen - zumindest an einigen Stationen.



Es haben offensichtlich auch andere Prozesse Einfluss auf die Luftqualität am Boden - zum Beispiel das Wetter. Wenn es windig ist, können sich keine Schadstoffe am Boden ansammeln. Dafür bedarf es sogenannte Inversionswetterlagen, bei denen es einen geringen Luftaustausch gibt.



Ein weiterer Punkt sei laut der Experten des Deutschen Wetterdienstes der milde Winter. Es sei weniger geheizt worden und das habe zu weniger Heizemissionen geführt.

An der Messstation Hinter dem Zoll in Aschersleben werden neben Feinstaub auch Werte für die Belastung mit Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid erhoben und an das Landesamt für Umweltschutz übermittelt. (mz)