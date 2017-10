Radio-Beitrag zeichnet düsteres Bild: Was tut sich wirklich in Zeitz?

Zeitz -

Ist Zeitz eine Geisterstadt, die „Bronx von Sachsen-Anhalt“, wie es in einem Beitrag des Deutschlandfunk (DLF) hieß? Oder ist die Talsohle durchschritten und es geht längst bergauf?

Es tut sich einiges in Zeitz

Diese Frage, wird wohl jeder Zeitzer anders beantworten. Aber was sind denn Dinge, mit denen Zeitz punktet? Eine ganze Reihe, wenn man sich umschaut. Vieles allerdings, das in den letzten fünf bis zehn Jahren oft mühevoll angeschoben wurde und sich jetzt auszahlt.

Manches, das möglich wurde, weil das Hochwasser 2013 viel Schaden anrichtete und so zum Beispiel der Bahnhof saniert werden kann. Hier eine Liste, mit der Zeitz punkten kann.

Nahversorger werden gebaut, auch in der Unterstadt

Der Aldi-Markt an der Donaliesstraße ist gebaut, nichts erinnert mehr an den Schandfleck der sich hier auf einem großen Areal bis zu den Bahngleisen und entlang der Schaedestraße noch bis vor ein paar Monaten befand. Die Reste des ehemaligen Sero-Handels sind verschwunden. Entscheidend ist nicht nur der Markt für die Unterstadt, sondern auch eine Verbesserung im Stadtbild.

Gleiches gilt für den Edeka-Markt an der Schützenstraße. Hier entsteht nicht nur der seit über 20 Jahren versprochene innenstadtnahe Einkaufsmarkt, es verschwanden auch zahlreiche Brandhäuser.

Sanierte Häuser, Neubau, neue Geschäfte im Zentrum

In der Innenstadt hat sich vor allem dank der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Zeitz einiges bewegt. Zu sehen besonders um den Neumarkt herum und bald auch in der Kramerstraße. Nach nahezu vier Jahren des Ringens baut nun auch Rossmann in der Wendischen Straße 14 das neue Geschäft aus, und eine Drogerie kehrt zurück in die Fußgängerzone.

Es wird in allen Teilen gebaut und saniert.

Dank Hochwasserfördermittel, Efre-Programm und Stadtumbau Ost kommen viele Fördermittel nach Zeitz. „Eine Gesamtinvestitionssumme von über 17,7 Millionen Euro kann in für die Grundschule Zeitz-Ost, das ehemalige Zekiwa-Werk, das zum Teil als Stadtarchiv genutzt werden soll, und den Abbruch der Weberstraße 1c eingesetzt werden“, erklärte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU).

Die Sanierung des Bahnhofs mit Hochwasser- Fördermitteln hat begonnen, das Tierheim wird neu gebaut an der Naumburger Straße. Auch die Feuerwache im Steinsgraben wird zurzeit ausgebaut und erweitert. In Schloss Moritzburg kann die Kinderwagenausstellung erweitert und ein Schaudepot im zweiten Obergeschoss eingerichtet werden.

Weit über 20 Maßnahmen laufen, ein gutes Dutzend zur Beseitigung von Hochwasserschäden. Größte Baumaßnahme ist, nachdem der Ausbau von Schützenstraße und Brühl abgeschlossen werden konnte, die Weißenfelser Straße.

Trotz dieser guten Nachrichten, die den investiven Teil des Stadthaushalts betreffen, bleibt im Ergebnishaushalt, der die laufenden Ausgaben umfasst ein Loch von 3,9 Millionen Euro (die MZ berichtete). Das Geld kann auch nicht „umgeschichtet“ werden. Investitionsmittel können das Haushaltsloch nicht stopfen.

Arbeitgeber in der Stadt: Es gibt auch Ansiedlungen

Der erste Spatenstich für den Bau einer hochmodernen Tank- und Siloreinigungsanlage wurde getan. Mit dem Bau wird nicht nur eine brachliegende Fläche im Gewerbeflächen-Entwicklungsgebiet Elstervorstadt revitalisiert, wie Thieme betont, sondern auch eine neue Firma in Zeitz angesiedelt, die HTR GmbH Zeitz.

Sechs neue Mitarbeiter, die zu einem Großteil aus den alten Bundesländern wieder zurück nach Sachsen-Anhalt kommen, werden künftig hier beschäftigt.

Zeitz beweist, dass man hier gut feiern kann

Das Zuckerfest steht bevor. Tausende Besucher werden erwartet - Zeitzer, aber auch viele Gäste aus umliegenden Ortschaften, dem Burgenlandkreis und von weiter her.

Das größte Stadtfest von Zeitz ist ein Erfolgsgarant, und das zum achten Mal. Doch auch der Festumzug zur 1050-Jahr-Feier brachte Tausende auf die Beine, als Teilnehmer und Zuschauer. Dazu gibt es viele Veranstaltungen im Capitol und einem Dutzend anderer Veranstaltungsräume. Besonderer Anziehungspunkt ist der Schlosspark Moritzburg Zeitz. Zunehmend finden auch Veranstaltungen in der Innenstadt statt. (mz)