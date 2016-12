Klinikum Zeitz: Das 400. Baby heißt Joshua

Zeitz -

Es war eine ganz spontane Geburt. Um 16.45 Uhr kam Jenni Winter ins Zeitzer Klinikum, irgendwann in der Nacht setzten die Wehen ein. Und um 9.45 Uhr erblickte der kleine Joshua Maxim das Licht der Welt. „Es ist das 400. Baby in diesem Jahr“, sagt Ludovit Sevak. Der Arzt aus der Slowakei lebt seit 13 Jahren in Deutschland, arbeitete zuerst im Klinikum Naumburg und nun seit einigen Jahren in Zeitz.

Er war auch bei dieser Geburt dabei. „Etwa zwei Drittel der Geburten in unserem Haus verlaufen ganz natürlich und spontan ab“, erzählt der Arzt. Er hat auch an den bevorstehenden Weihnachtstagen Rufbereitschaft und rechnet mit fünf weiteren Geburten bis zum Jahresende.

Für Jenni Winter und Christian Kamphoff ist es das erste Kind

Für Jenni Winter und Christian Kamphoff ist es das erste Kind. „Eigentlich war es nicht geplant“, sagt die 23-jährige frisch gebackene Mutter. Und der Vater stöhnt leicht auf. „Wir waren noch mitten in den Vorbereitungen für Weihnachten. Wir haben auch noch keinen Tannenbaum, doch der wird wohl in diesem Jahr ausfallen“, sagt Christian Kamphoff. Er freut sich sehr über den Stammhalter, und ginge es nach dem Gerüstbauer, dann würde der Junge natürlich noch weitere Geschwister bekommen.

395 Geburten gab es 2015 im Klinikum Zeitz. Damit erblickten 35 Babys mehr das Licht der Welt als im Jahr davor. Dieses Jahr sind es also wieder mehr, denn die 400 wird überschritten. In der Vergangenheit pendelte die Zahl der Baby meist geringfügig von Jahr zu Jahr. Die wenigsten neuen Erdenbürger gab es mit 355 im Jahr 2011, im Jahr darauf waren es bereits 370. In der Kreisstadt Naumburg wurden im vergangenen Jahr 391 Mädchen und Jungen geboren, das sind vier weniger als in Zeitz. In den Asklepiosklinikum der Stadt Weißenfels ist ebenfalls dieser positive Trend bemerkbar. So erblickte hier gerade das 500. Baby das Licht der Welt. (mz)