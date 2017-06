Jubiläumsgrüße zum Stadtgeburtstag: Zeitzer Familienbetrieb kreiert Festtagskaffee

Zeitz -

Wer sich ein Stück Zeitz mit nach Hause nehmen möchte, egal, ob sich das Zuhause in der Elsterstadt oder sonst wo auf der Welt befindet, der wird zum Jubiläum auch bei der ältesten Innenstadtfirma, bei Enzmanns, fündig. 1050 Jahre Zeitz kann man da mit einer Tasse Kaffee feiern: Es gibt Zeitzer Festtags-Gourmet. Wer mag, findet gleich die passende Zeitz-Tasse dazu und kann sich auch noch mit einem speziellen teelichtbetriebenen Panoramalicht ausrüsten.

Speziell ist dessen Geschichte: Ein Bild des Zeitzer Malers Oskar Haage hat dazu geführt, dass Matthias Enzmann sich entschied, das Zeitzer Panoramalicht als besonderes Souvenir der Elsterstadt zu entwickeln. Enzmann, der das Zeitzer Familienunternehmen bereits in der vierten Generation führt, erhielt bei Haage Zeichenunterricht. Ein Bild des Künstlers hatten seine Großeltern in Auftrag gegeben. Es zeigt historische Zeitzer Gebäude, die das Stadtbild prägten.

Dieses Bild wurde die Grundlage von Licht und Tasse. „Es wird zum Stadtjubiläum auch eine Karte ,Grüße aus Zeitz’ im Umschlag mit dem Zeitzer Panoramabild nach Oskar Haage geben“, erzählt Mitinhaberin und Ehefrau Ines Enzmann.

Geschäft in der Kalkstraße in Zeitz ist heute noch bekannt für Gravuren und Stempelanfertigung

Das Geschäft in der Kalkstraße ist heute noch bekannt für Gravuren und Stempelanfertigung. Obwohl längst so viele neue Ideen hinzugekommen sind. Was in fast 100 Jahren auch sein muss, würde Ines Enzmann jetzt sagen. Das Familienunternehmen wurde nämlich am 3. April 1922 als Gewerbe eingetragen. Seit fast 70 Jahren gibt es die erste Graviermaschine. Und so wie man als Graveur nie aufhört zu lernen, so ging die Entwicklung weiter: „Wir haben den ersten Computer am 11.11.1990 geholt“, erzählt Matthias Enzmann gern, „und hatten dann die größte Festplatte in Zeitz - mit 40 Megabite!“

Auf dem Computer wird die Schrift eingegeben und bearbeitet, und wie von Geisterhand erfolgt dann gleich daneben die Gravur - frisch aus der Lasermaschine sozusagen. Was dann als Schrift oder Motiv erscheint - da ist oft Kreativität gefragt. Kreativ sein können die Gäste am Festsamstag, 10. Juni, übrigens selbst: Sie dürfen sich eine Münze prägen, die an den 1050. Stadtgeburtstag und ans 95. Firmenjubiläum von Enzmanns erinnert. Sie wird mit einem großen Hammer geschlagen. Außerdem kann sich jeder, alles für einen entsprechenden Unkostenbeitrag, einen Schlüsselanhänger gravieren. Dazu gibt es Kaffee, Waffeln und Kuchen. (mz)