Schlosskirche Wittenberg: Zweite Orgelfestwoche startet am 3. Oktober

Wittenberg -

Der Oktober wird ein heißer Monat für Sarah und Thomas Herzer, denn das Wittenberger Kantorenpaar blickt auf einen gut gefüllten Terminkalender. Die Arbeitspensen waren freilich schon diesen ganzen Reformationssommer hindurch nicht unbeträchtlich. Aber jetzt drängt sich bis zum Reformationstag am 31. Oktober noch einmal einiges. Gleich zu Beginn des neuen Monats wird zu einer weiteren Orgelfestwoche in die Schlosskirche eingeladen. Dann gibt’s täglich Programm, bei dem die Herzers nicht nur organisatorisch die Fäden in der Hand halten. Sie gestalten es auch aktiv mit.

Seine Premiere hatte dieses musikalische Veranstaltungsformat 2016 anlässlich der Einweihung der Schuke-Orgel. Diese war wie berichtet 1965 für das Predigerseminar gebaut worden und diente bis zu dessen Auszug aus dem Augusteum den Kantoren und Vikaren als Übungsinstrument. Nach umfassender Überholung und einer Erweiterung etwa um einen beweglichen Spieltisch steht die Schuke-Chororgel jetzt als kleine Schwester der großen Ladegast-Orgel in der Schlosskirche hinter dem Fürstengestühl.

Beide Instrumente wurden zur ersten Orgelfestwoche gespielt, und weil die „so gut lief“ (Sarah Herzer), haben sie sich für die Wiederaufnahme entschieden - wobei der Entschluss früh fiel: Bereits im vergangenen Jahr seien erste Anfragen an Gastorganisten verschickt worden.

2. Orgelfestwoche in der Schlosskirche Wittenberg: Auftaktkonzert mit Werken von Bach

Ein Gastorganist ist es auch, der am 3. Oktober das Auftaktkonzert gestaltet: Olivier Eisenmann kommt aus der Schweiz. Neben Werken von Johann Sebastian Bach wird er solche von Heinz Wehrle oder Siegfried Karg-Elert spielen. Eine Bearbeitung von Martin Luthers Choral „Ein feste Burg...“ darf nicht fehlen bei seinem Programm, in dem er sich bis in die Gegenwart hinein arbeite.

Beginn des Konzertes mit Eisenmann, der an der Ladegast-Orgel spielt, ist um 15 Uhr. Vom 4. bis 6. Oktober werden jeweils um 12 Uhr Mittagskonzerte angeboten, die zunächst das Duo ZIA gestaltet. ZIA - das sind mit dem Jazztrompeter Markus Rust sowie dem Organisten und Pianisten Christian Grosch Studienkollegen der Herzers. Ihr Programm firmiert unter dem Titel „Luther Sounds“ und bietet in zwei Teilen Jazzbearbeitungen über Luther-Choräle für Orgel und Trompete.

Das dritte Mittagskonzert gibt am 6. Oktober Sarah Herzer, die Werke von Johann Sebastian Bach überreicht und dafür zwischen Ladegast- und Chor-Orgel wechselt. Thomas Herzers großer Auftritt ist am 7. Oktober, dann gibt es im Rahmen einer weiteren Orgelnacht, die um 20.17 Uhr beginnt, auch ein Wiedersehen und -hören mit dem Saxofonquadrat.

Das Ensemble aus Berlin war bereits beim Silvesterkonzert der Schlosskirche 2016 in der Stadtkirche zu erleben. Jetzt bringen die musikalischen Grenzgänger auf vier Saxofonen zusammen mit Herzer an der Ladegast-Orgel kreative Bearbeitungen bekannter Kompositionen zu Gehör. Weiterer im Bunde ist der Wittenberger Cellist Wolfgang Praetorius.

Schluss ist am 8. Oktober

Beendet wird die Orgelfestwoche am 8. Oktober ab 17 Uhr mit einem Evensong. Und da Sarah Herzer diese Form des musikalischen Abendgebets in Wittenberg eingeführt hat, ist es naheliegend, dass sie auch in weiten Teilen die Leitung übernimmt. Unterstützt wird sie von David Kassler. Ausführende sind die Schola Cantorum Adam Rener, der liturgische Kammerchor der Schlosskirche, und der Good Shepherd Lutheran Church Choir aus Rochester, Minnesota. Die Orgel spielt Dan Scheitel.

Bis dahin haben Sarah und Thomas Herzer noch reichlich zu tun. Programme müssen geschrieben und vervielfältigt werden, von 500 Exemplaren pro Konzert ist die Rede. Und geübt werden muss auch - sie machen das jetzt immer morgens von 8 bis 10 Uhr, bevor die Schlosskirche für Besucher öffnet. (mz)

››Für die beiden eintrittspflichtigen Konzerte am 3. und 7. Oktober sind Tickets u. a. in der Wittenberger Tourist-Information erhältlich. Außerdem sind Bestellungen online möglich.