Gefährliche Körperverletzung: 63-Jähriger wird von Syrern verletzt

Wittenberg -

Wie die Polizei erst am Montagnachmittag mitteilt, ist am Freitagabend ein 63-Jähriger von zwei syrischen Männern schwer verletzt worden. Zu der gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitag, 29. September, um 18.02 Uhr in der Mauerstraße in Wittenberg gekommen.

Laut Polizeirevier Wittenberg habe es an dem Abend „wechselseitige verbale und körperliche Auseinandersetzungen“ gegeben. Beteiligt daran waren ein 63-jähriger Mann aus Wittenberg sowie wei männliche Personen syrischer Herkunft im Alter von 21 und 28 Jahren.



Im Ergebnis erlitt der 63-Jährige eine Kopfplatzwunde. Er wurde noch vor Ort in einem Krankenwagen behandelt und anschließend im Krankenhaus weiter versorgt. Wie es dem Mann inzwischen geht, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Laut Polizeisprecherin Cornelia Dieke habe keine Lebensgefahr für den Mann bestanden.

Wittenberg: Syrer werden nach Angriff verhört

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei männliche Personen syrischer Herkunft im Alter von 21 und 28 Jahren. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Wittenberg geführt und dauern an. Momentan finden Vernehmungen statt.

Ob es einen Zusammenhang zu der tödlichen Auseinanderstzung am Freitagnachmittag gibt, wird ebenfalls von der Polizei geprüft. Am Freitagnachmittag war es am Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal zu einer Körperverletzung mit Todesfolge gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von syrischen Jugendlichen mit einem 30-Jährigen, schlug letzterer einen 17-jährigen Syrer, der daraufhin den 30-Jährigen mehrfach mit der Faus ins Gesicht schlug. Der 30-Jährige fiel auf den Kopf und starb am selben Abend an seinen schweren Kopfverletzungen. (mz/guc)