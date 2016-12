Entdeckt : Fotografin gestaltet Wittenberg als weiße Winterwelt

Wittenberg -

„Wittenberg ist eine richtige Traumstadt“, findet Christine Schmidt-Wichmann. Der Liebe zur Lutherstadt hat die hier geborene Fotografin jetzt auf ganz eigene Art und Weise Ausdruck verliehen. Nicht mit der Kamera, sondern mit dem Zeichenstift in der Hand. Anfang 2017 wird ihr erstes Kinderbilderbuch erscheinen, und in dem spielt Wittenberg eine gewichtige Rolle.

Es ist ein frostiges Bild, das sie darin von ihrer Heimatstadt gezeichnet hat. Das jedoch hat wenig mit Distanz und schon gar nichts mit Abneigung zu tun. Es liegt schlicht daran, dass die Handlung in einer weißen Winterwelt spielt. Schneemänner huschen durch die Straßen der Altstadt und treiben hier ein fröhliches Spiel.

Schneemannabenteuer in Wittenberg Christine Schmidt-Wichmann Foto:

„Die Geschichte ist Fiktion, die Stadt real“, sagt die Schöpferin der charmanten weißen Gesellen mit den karottenroten Nasen. Wer sich in die weiß-bunte Bilderwelt vertieft, kann das bestätigen. Nicht nur die prächtige Renaissancearchitektur des Rathauses und die Türme der Stadtkirche sind detailgetreu eingefangen, Wiedererkennungseffekte gibt es bis hin zu Schaufenstern und Werbetafeln.

Ein Faible fürs Zeichnen hatte Christine Schmidt-Wichmann bereits früh. Schon im Kindergarten sei aufgefallen „dass ich anders zeichne“, sagt sie lächelnd. Fast hätte sie das Hobby auch zum Beruf gemacht. Die Aufnahmetests an der Burg Giebichenstein waren bestanden, dann entschied sie sich doch dafür, es beim Freizeitvergnügen zu belassen und begann eine Lehre als Fotografin. „Die Kameratechnik hat mich als Jugendliche mehr fasziniert.“ Während der Ausbildungszeit entstanden erste Schwarz-weiß-Aufnahmen der Altstadt, im Laufe von Jahrzehnten ist ein Archiv gewachsen, das Stadtentwicklung dokumentiert.

Ihr Geld verdient hat die Wittenbergerin indes nicht mit dem Ablichten von Gebäuden und Straßenzügen. Porträt- und Hochzeitsfotografie wurden ihre Schwerpunkte. Nachdem sie sich 1989 mit einem eigenen kleinen Atelier in der Collegienstraße selbständig gemacht hatte, kam die Wende – „und auf einmal war alles anders“, so Schmidt-Wichmann.

Nicht zuletzt wegen steigender Mieten gab sie die Selbständigkeit auf, zog nach Berlin und arbeitete dort als Angestellte in einem Fotoatelier. Die Rückkehr in die Lutherstadt hatte zuallererst familiäre Gründe. Schmidt-Wichmann kümmerte sich um ihre erkrankte Mutter und verliebte sich neu in ihre Heimatstadt. Es sei toll, wie sich die Stadt entwickelt habe, findet sie und die Stimme bekommt einen warmen Klang. Wie schön Wittenberg sei, merke man vielleicht erst, wenn man woanders gelebt habe. „Ich will hier nicht mehr weg.“

Die Liebe zu ihrer Geburtsstadt und die Leidenschaft für das Malen und Zeichnen sind nun in ihrem ersten Kinderbilderbuch zusammengeflossen. Die Idee dazu entstand bereits vor einigen Jahren. Die Realisierung dauerte jedoch, nicht allein der aufwändig gestalteten Bilder wegen, auch die Suche nach einem passenden Verlag nahm Zeit in Anspruch.

Ehemann Rainer Wichmann unterstützte seine Frau vor allem in organisatorischen Fragen. Genau wie Christine Schmidt-Wichmann fiebert er nun dem Erscheinen jenes Erstlings entgegen, der eine vergnügliche Hommage an ein Wittenberg jenseits von Luther und Reformation sein will - und auf jeden Fall nicht nur Kinder begeistern dürfte. (mz)