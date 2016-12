Investor kauft Unister: Internet-Unternehmen soll mit Geld aus China wachsen

Leipzig -

Den gesamte Nacht ist durchverhandelt worden. Am Freitagmorgen trat der hallesche Insolvenzverwalter Lucas Flöther dann im Neuen Rathaus in Leipzig vor die Belegschaft von Unister und überbrachte sein Weihnachtsgeschenk: Der insolvente Leipziger Online-Reisevermittler Unister ist gerettet.

Der osteuropäische Finanzinvestor Rockaway Capital übernimmt die Reisesparte des Unternehmens. „Besonders freut mich, dass alle 520 Mitarbeiter im Travel-Geschäft ihre Jobs behalten und sich der Investor zu den Standorten bekannt hat“, sagte Flöther in einer Mitteilung.

Rockawy übernimmt bekannte Portale wie ab-in-den-urlaub.de, fluege.de und billigfluege.de. Unister ist einer der größten Online-Reisevermittler Deutschlands. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Flöther deutete aber an, dass der gezahlte Preis dem Marktwert der Geschäftsbetriebe entspricht. „Die Gläubiger der Unister Travel-Gesellschaften können nun mit einer guten Quote rechnen“, so der Insolvenzverwalter. Über den Wert von Unister wurde im Vorfeld viel spekuliert. Es dürfte auf jeden Fall ein dreistelliger Millionenbetrag sein.

Übernahme von Unister Reisesparte: Das ist der Investor Rockaway

Rockaway ist in Deutschland noch relativ unbekannt. Es handelt sich um eine erst 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Prag. Sie hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren rund 400 Millionen US-Dollar in mittel- und osteuropäische Internet-Unternehmen investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Online-Reisegeschäft.

Da passt Unister offenbar gut ins Portfolio. Zu Rockaway gehört beispielsweise Invia, der der größte Online-Reisevermittler in der Tschechischen Republik ist. Hinter Rockaway steht der chinesische Investor CEFC China Energy Company. Es handelt sich dabei um das größte Privatunternehmen in Shanghai und das siebtgrößte in China. Kurz: Unister wird mit Geld aus China gekauft.

Die Leipziger Unternehmens-Gruppe hatte wenige Tage nach dem Tod von Unister-Gründer und Geschäftsführer Thomas Wagner am 18. Juli Insolvenz angemeldet. Der 38-Jährige war zusammen mit dem Gesellschafter Oliver Schilling (39) und dem 65-jährigen Finanzvermittler Horst Heinz B. bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen. Auch der 73 Jahre alte Pilot starb. Die Absturz-Ursache ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Zuvor soll Wagner in Venedig bei einem ominösen Kreditgeschäft um über eine Million Euro betrogen worden sein. Fest steht, dass Wagner dringend frisches Geld benötigte, um den Konzern mit 40 verschiedenen Portalen über Wasser zu halten.

Insolvenzverwalter Lucas Flöther. dpa Foto:

Flöther gelang es in den vergangenen fünf Monaten den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Durch Umstrukturierungen und Kürzungen im Marketing wirtschaftet das Unternehmen wieder profitabel, teilte der Insolvenzverwalter zuletzt mit. Daher gab es auch keinen unmittelbaren Verkaufsdruck. Sechs konkrete Angebote soll es für Unister gegeben haben. Die Bieter wurden nicht genannt. Vor der Insolvenz interessierte sich etwa die TV-Sender-Gruppe Pro7-Sat1 für das Geschäft.

Nach Angaben von Flöther ist Rockaway in der Lage und bereit, „ notwendigen Investitionen zur Verfügung zu stellen, um das Unister Travel-Geschäft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Die Eigenständigkeit der Leipziger ist durch den Kauf vorerst gewährt. (mz)