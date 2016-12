Stadtsanierung Weißenfels: Geld für den neuen Markt

Weißenfels -

Eine gute Nachricht vor dem Fest: Das Geld für die Sanierung des Weißenfelser Marktplatzes ist da. Damit ist eines der größten Städtebauvorhaben der nächsten Jahre zumindest finanziell in trockenen Tüchern. Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes in Halle, ließ es sich nicht nehmen, so kurz vor Weihnachten zwei sogenannte Bewilligungsbescheide für die weitere Stadtsanierung in Weißenfels persönlich vorbeizubringen.

Knapp zwei Millionen Euro fließen aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz “, wobei die Stadt einen 20-prozentigen Eigenanteil, also 400.000 Euro, als Eigenmittel aufbringen muss, der große Rest kommt von Bund und Land. „Das ist ein sehr gutes, weil verlässliches Förderprogramm“, sagte Stadtplanerin Diana Wagner während der symbolischen Übergabe der Fördermittel an Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos). Zugleich zeigte sie sich erleichtert, dass ein rund 13-monatiges Antragsverfahren für die jüngsten Fördermittel nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Förderprogramm zum Denkmalschutz läuft seit 25 Jahren

In den vergangenen 25 Jahren, in denen das Förderprogramm zum Denkmalschutz läuft, sind laut Pleye immerhin 37,6 Millionen Euro reine Fördermittel von Bund und Land in die Sanierung der Weißenfelser Altstadt geflossen - plus Eigenmittel der Stadt. Als sichtbare Beispiele nannte die Stadtplanerin das Fürstenhaus in der Leipziger Straße ebenso wie das Schloss oder das neue Bürgerzentrum an der Ecke Klosterstraße/Große Burgstraße. Das nunmehr zur Verfügung stehende Geld soll für die weitere statische Sicherung von Schloss Neu-Augustusburg und die Sanierung der Oberfläche des Marktplatzes verwendet werden. Letztere soll im Frühjahr 2017 beginnen.

Der zweite Topf, aus dem die Stadt jetzt Geld bekommen hat, ist das Förderprogramm „Stadtumbau Ost“. „Hier kommen wir sogar in den seltenen Genuss einer hundertprozentigen Förderung“, betonte Diana Wagner. Land und Bund stellen aktuell 600.000 Euro zur Verfügung. Verwendet werden soll dieses Geld für die statische Sicherung von Häusern in der Friedrichsstraße und der Saalstraße. Diese Gebäude gehören zum Quartier Alte Sparkasse, in dem das neue Jobcenter des Burgenlandkreises entstehen soll.

Auch über das Programm „Stadtumbau Ost“ konnte Weißenfels in den vergangenen Jahren bereits mehrere Bauvorhaben verwirklichen. So zum Beispiel die Neugestaltung der Promenade samt neuem Busbahnhof und die statische Sicherung des Hofmarschallhauses. (mz)