Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Norden wird gestartet

Kiel -

Vor der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein hilft wieder der sogenannte Wahl-O-Mat den Bürgern bei ihrer Wahlentscheidung. In Kiel wird heute dieses interaktive Internetangebot in Anwesenheit der Spitzenkandidaten der Parteien vorgestellt und freigeschaltet. Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das zeigt, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Der Grad der Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien wird errechnet. Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Vor Wahlen wurde er nach Angaben der Bundeszentrale bereits 48 Millionen Mal genutzt. (dpa/lno)