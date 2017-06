Kontrolle über Fahrzeug verloren: Auto fährt gegen Baum - drei Menschen schwer verletzt

Auma-Weidatal -

Bei einem Unfall im Landkreis Greiz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer verlor im Ortsteil Krölpa der Gemeinde Auma-Weidatal am Freitag die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei in Erfurt am Samstag sagte.

Das Auto geriet in einen Straßengraben und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Insassen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 10.000 Euro.