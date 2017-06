Wechselverbot im Sommer: Arsenal-Trainer Wenger plant mit Özil und Sanchez

London -

Teammanager Arsène Wenger vom englischen Fußball-Pokalsieger FC Arsenal hat einem möglichen Abgang von Weltmeister Mesut Özil (28) oder Stürmerstar Alexis Sanchez (28) in der kommenden Transferperiode einen Riegel vorgeschoben.

Mesut Özil im Trikot von Arsenal Lodnon. dpa Foto:

„Diesen Sommer werden sie im Verein bleiben. Hoffentlich werden wir die Verträge mit ihnen verlängern“, sagte Wenger in einem Interview mit dem TV-Sender beIN Sport. Özil und der Chilene Sanchez, der zuletzt mit Bayern München in Verbindung gebracht wurde, stehen bei den Gunners jeweils noch bis 2018 unter Vertrag.

Der Stürmer von Arsenal London, Alexis Sanchez (rechts). AFP Foto:

„Wir dürfen den Verein und das Team nicht schwächen, solange wir nicht jemanden mit dem gleichen Kaliber finden“, führte Wenger (67) aus. Der Franzose hatte seinen auslaufenden Vertrag bei den Gunners am Mittwoch bis 2019 verlängert.

Arsenal hatte in der abgelaufenen Premier-League-Saison erstmals während Wengers bislang knapp 21-jähriger Amtszeit die Top Vier in der Premier League verpasst und sich damit nicht für die Champions-League-Saison 2017/18 qualifiziert. Am vergangenen Wochenende hatte Arsenal die Spielzeit mit dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (2:1) gerettet. (SID)