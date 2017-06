Vierter Aufstieg in fünf Jahren: Chemie Leipzig steigt in die Regionalliga auf

Leipzig -

Grenzenlose Freude am Samstagnachmittag im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark: Die BSG Chemie Leipzig schließt nach neun erbarmungslosen Jahren in den untersten Ligen des Landes endlich zum Erzrivalen Lok Leipzig auf und startet in der Saison 2017/18 in der Regionalliga Nordost.

Dank eines 3:1 (2:1) gegen den SV Schott Jena konnten die Leipziger Konkurrent und Sachsen-Anhalt-Landespokal-Finalist Germania Halberstadt auf Distanz halten und kratzen nun, wie auch Konkurrent Lok, im kommenden Spieljahr an der Pforte zum Profifußball.

Aufstieg - das Ziel der Chemie-Fans war schon vor Anpfiff klar imago/Picture Point LE Foto:

Beide Clubs werden sich zudem erstmals in der noch jungen Geschichte des neu gegründeten Fanvereins aus Leipzig-Leutzsch in einem Ligaspiel gegenüberstehen. Als Chemie im Vorjahr den Sprung aus der Verbands- in die Oberliga gelang, stieg Lok gerade mit Bravour in die Regionalliga auf und absolvierte dort eine grundsolide Premierensaison mit Platz zehn in der Abschlusstabelle. (mz/moh)