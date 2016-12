MBC schlägt Ehingen Urspring mit 89:72: Mit einem guten Gefühl in den Urlaub

Ehingen/Weissenfels -

Der Mitteldeutsche Basketball Club und Ratiopharm Ulm haben momentan etwas gemeinsam. Da wären zum einen die sich stark ähnelnden Farben der Trikots, die beide einen Mix aus orange und schwarz aufweisen. Doch auch sportlich läuft es für beide Teams wie geschnitten Brot, denn während Ulm zurzeit von der Spitze der Bundesliga grüßt, gilt selbiges für den MBC eine Etage tiefer in der zweiten Liga Pro A.

Im Übrigen verschlug es die Weißenfelser am Donnerstagabend auch noch in die Region um Ulm und zwar zu Gast im umliegenden Ehingen. Dort demonstrierten die Wölfe wieder mal ihre momentane Top-Form und wiesen den Kontrahenten von Ehingen Urspring mit 89:72 klar in die Schranken.

MBC macht Schluss mit Heiterkeit gegen Ethingen Urspring

Nur in den Anfangsminuten konnte der Außenseiter den Spitzenreiter ein wenig ärgern. Nach einer 5:4-Führung war aus Sicht der Gastgeber aber Schluss mit Heiterkeit. Offensiv und defensiv legten die Weißenfelser ein paar Gänge zu und setzten sich bis Ende des Viertels mit 25:9 ab.

Zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 54:29 schon vorentschieden. Ausschlaggebend für diesen Lauf war neben einer guten Abwehrarbeit eine bis dahin wieder mal starke Dreierquote von über 55 Prozent und die Überlegenheit beim Rebound (21:13). Vor allem Andrew Warren und Dominique Johnson zeigten sich hierbei glänzend aufgelegt. Die Wurftechnik Warrens erinnerte den Kommentator des Ehingener Livestreams sogar an die der NBA-Legende Kobe Bryant

Ein ungefährdeter Auswärtssieg des MBC

Aufgrund der komfortablen Halbzeitführung gab MBC-Cheftrainer Igor Jovovic bereits zu Beginn der zweiten Hälfte einem Teil seiner Anfangsformation eine Verschnaufpause, so dass sich Bankspieler wie Tyson Hinz, D.J. Bennett und Benedikt Turudic beweisen konnten. Ehingen war insgesamt aber zu schwach und kein Gegner, der den Wölfen an diesem Tag hätte gefährlich werden können. So pendelte sich der Vorsprung der Weißenfelser bei etwa 20 Punkten ein. Erst gegen Spielende konnten die Hausherren etwas Ergebniskosmetik betreiben, als sich die Wölfe-Profis gedanklich wohl schon etwas unterm Weihnachtsbaum befanden. Am ungefährdeten Auswärtssieg des MBC änderte das aber nichts.

Sieben freie Tage für die MBC-Spieler

„Ich denke, dass wir die Partie von Beginn an unter Kontrolle hatten und mit der richtigen Einstellung gespielt haben. Am Ende haben wir das Spiel auch sicher über die Bühne gebracht“, erklärte MBC-Teammanager Martin Geissler kurz nach Spielende. Und die sieben freien Tage, die den MBC-Profis nun bevorstehen, hätten sie sich aufgrund der starken Leistungen in den letzten Wochen auch redlich verdient.

MBC: Warren (21 Punkte), Kerusch (13), Hatten (13, 6 Vorlagen), Bennett (12), Johnson (11), Hinz (9), Pantelic (8), Zazai (2), Fülle, Turudic (mz)