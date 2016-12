Theaterprojekt des Geschwister-Scholl-Gymnasiums: Erster Preis für „Phantasien in Not“

Sangerhausen -

Im vergangenen Jahr geriet am Scholl-Gymnasium „Phantasien in Not“. Die Schultheatergruppe adaptierte die Unendliche Geschichte von Michael Ende für ihr damaliges Weihnachtsstück. Und an der Aufführung waren nicht nur die jungen Darsteller beteiligt, sondern auch die Tanzgruppe, die Arbeitsgemeinschaften Bühnenbild und Technik sowie junge Akrobaten vom ASV Sangerhausen.

Erster Preis des Wettbewerbs „Junges Mammut“ für die Schollaner

Rund 100 Leute wirkten an dem Theater-Ereignis mit. Und dafür wurden sie jetzt mit dem ersten Preis des Wettbewerbs „Junges Mammut“ belohnt, den der Rotary Club Sangerhausen jedes Jahr ausschreibt. Das Preisgeld von 750 Euro fließt nahtlos in neue Projekte.

Das Weihnachtstheater am Scholl-Gymnasium hat schon seit vielen Jahren Tradition. Nahezu jedes Kindergartenkind und jeder Grundschüler in Sangerhausen sitzt in der Vorweihnachtszeit in einer der Aufführungen in der großen Schulaula. Für manche Klasse, die im ausgebuchten Profi-Theater keine Karten mehr bekommen hat, retten die Schollaner das Theater-Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr gab es natürlich wieder ein Stück. In der ersten Dezemberwoche wurde jeden Tag zweimal „Morosko“ gezeigt, das in der russischen Märchenwelt spielt. Dabei saßen diesmal auch einige Seniorengruppen mit im Publikum, berichteten die Akteure bei der Preisverleihung. Und freuten sich, dass ihr Angebot die Generationen verbindet.

Theaterprojekt des Scholl-Gymnasiums überzeugt Rotary Club immer wieder

Die Bedeutung und die Qualität dieses Theaterprojekts überzeugt auch die Rotarier immer wieder. Seit das Junge Mammut 1999 ins Leben gerufen wurde, sei das Schultheater am Scholl-Gymnasium nur zweimal nicht unter den Preisträgern gewesen, sagte Uwe Breuer, der den Wettbewerb beim Rotary Club betreut.

Die Schollaner indes sind nach dem diesjährigen Stück nun in die kreative Weihnachtspause eingetreten. Spätestens zu Beginn des nächsten Schuljahres überlegen sie dann, welches Stück sie Ende 2017 für die Sangerhäuser auf die Bühne bringen wollen. (mz)