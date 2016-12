MZ-Serie „Die Weihnachtsmacher“: Der Weihnachtsmann-Check zum Fest

Grillenberg -

Der Weihnachtsmann lebt vegan. Kein Gänsebraten, keine Vollmilchschokolade, kein Glühwein. Wie er da so sitzt - in seinem Sessel am prasselnden Kaminfeuer und die Hände über dem kugelrunden Bauch verschränkt - überrascht dieses Geständnis. Doch der in die Jahre gekommene Mann mit dem Bart fühlt sich wohl. „Ich lebe gesünder“, sagt er, bevor er sich einmal kräftig streckt. Die alten Knochen knacken nicht und den schweren Sack voller Geschenke kann er immer noch gut heben, wie er noch unter Beweis stellen wird.

Sangerhäuser Weihnachtsmann gibt Sprechstunden in der Marienkirche

Es ist ein kalter Wintertag in Grillenberg. Schnee liegt nicht - wie so oft in den letzten Jahren. Doch hier, am Waldrand etwas bergaufwärts vom Schwimmbad gelegen, soll der Weihnachtsmann wohnen: In einer unscheinbaren Hütte mit eigenem Parkplatz, obwohl er längst auf Schlitten und Rentiere verzichtet. „Ich gehe stets zu Fuß.“ Noch so ein überraschendes Geständnis.

„Die Weihnachtsmacher" Weihnachten ist für jeden Menschen etwas Besonderes. In unserer Adventsserie „Die Weihnachtsmacher“ stellen wir bis Heiligabend all jene heimlichen Helfer und Organisatoren in den Mittelpunkt, die das Fest für andere zu dem machen, was es ist.

Viel ist nicht bekannt über den Mann, der seit über einem Jahrzehnt exklusiv für die Region um Sangerhausen zuständig ist und zur Sprechstunde in die Marienkirche einlädt. Legenden gibt es viele, die meisten würde er am liebsten sofort widerlegen. Dabei sieht er doch genauso aus, wie ihn sich Millionen von Kindern vorstellen: roter Mantel, weißer Rauschebart, Glöckchen an den Stiefeln. Doch der alte Herr steckt voller Geheimnisse.

In seinem Pass soll Andreas Sonntag stehen, geboren vor 58 Jahren, wohnhaft in Grillenberg. Im Sommer verdingt er sich als Bergmönch vom Röhrigschacht. Ein Saisonjob, den er spätestens zum ersten Weihnachtsmarkt vorübergehend an den Nagel hängt. Doch Zeit, sich einen echten Bart wachsen zu lassen, bleibt da nicht. „Kompliziert wird es, wenn Kinder mal daran ziehen wollen“, flüstert der Weihnachtsmann hinter vorgehaltener Hand. „Dann muss ich aufpassen, dass sie nichts merken.“ Zuhause im Regal liegen viele Bärte, beichtet er.

„Die Länge kann zwischen 26 und 51 Zentimetern variieren.“ Und auch beim Bauchumfang muss Sangerhausens Weihnachtsmann schummeln. Eigentlich wie im Film. „Kinder wollen einen dicken Weihnachtsmann“, sagt er und blickt etwas skeptisch auf seine große, hagere Gestalt. Der große Bauch ist fauler Zauber; ein Fettanzug vom Eisleber Theater. „Und zur Not gehen auch Kissen und Decken. Gemerkt hat es bisher keiner.“

Ist der Glaube an Weihnachtsmann bei Kindern weniger geworden?

Nur mit dem Glauben an den Weihnachtsmann sei das mittlerweile so eine Sache. Geschenke liegen plötzlich unterm Baum, Kinder meinen schnell zu durchschauen: Die kommen von Mama, Papa oder zumindest vom Postboten. „Mit dem Weihnachtsmann funktioniert das wie in der höheren Physik“, versucht er zu erklären. „Nicht alles, was wirklich passiert, sieht das Auge auch. Ich sitze doch hier. Mich gibt es wirklich. Ich bringe die Geschenke.“ Damit ist dieses Thema für ihn abgehakt.

Der Weihnachtsmann hat auch 2016 wieder ordentlich zu tragen, wie die Waage beweist. Maik Schumann Foto:

Vom Imagewechsel spricht das Sangerhäuser Exemplar. Zwar kann sich an einem normalen Tag auf dem Weihnachtsmarkt sein 26-Kilo-Sack immer noch sehen lassen, doch die Rute fehlt schon lange. „Ich bin kein Gespenst, das Kindern Angst machen soll“, stellt der Weihnachtsmann klar. „Das wollte ich nie sein.“ Einen Klaps bekommt selbst der größte Rüpel nicht; der Geschenkebringer hält nichts von autoritärer Erziehung.

Sangerhäuser Weihnachtsmann fühlt auch den Eltern auf den Zahn

Schlimm sei es, wenn Eltern ihre Kinder zwingen, ihm ein Gedicht vorzutragen. Über ein halbherziges „Lieber, guter Weihnachtsmann“ kommen die meisten dann nicht hinaus. „Ich drehe dann den Spieß um“, sagt der Alte verschmitzt lächelnd. „Dann muss auch mal die Mama beweisen, was sie noch auswendig kann.“ Er habe nicht nachgezählt, wie viele Kinder er in diesem Jahr beschenkt hat. Ein paar Hundert? Jedenfalls sind weit weniger Wunschzettel bei ihm angekommen als üblich.

Der Briefkasten an der Marienkirche blieb oft leer. „Im nächsten Jahr muss ich unbedingt mehr Leuten erzählen, dass die Rosenkönigin als meine Assistentin Wunschzettel sammelt und auch beantwortet.“ Doch jetzt hat der Weihnachtsmann erstmal frei. Ungewöhnlich, aber am Heiligen Abend liegen die meisten Termine hinter ihm. Die Weihnachtsmärkte, seine Hauptbeschäftigung, sind gegessen. Dann ist er nur noch für seine Familie da. (mz)