Ehrentag: Ilona Winkhaus hat kein Geheimrezept

Alsleben -

Ein Gläschen Sekt, das darf an diesem Tag natürlich nicht fehlen. Doch das spart sich Ilona Winkhaus für die große Geburtstagsrunde am Nachmittag auf. Dann, wenn alle Dezember-Geburtstagskinder zu einer großen Kaffeerunde in der Seniorenresidenz Staude in Alsleben zusammenkommen, wird angestoßen.

Die Älteste im Kreise ist dabei die gebürtige Bernburgerin, die am Donnerstag ihren 100. Geburtstag begangen hat - ein Schild an ihrer Zimmertür verweist darauf. Anzusehen ist der Rentnerin ihr rüstiges Alter indes nicht. Die Fingernägel sind lackiert, Frisur und Festtagsoutfit sitzen, sie ist in Plauderlaune.

Ilona Winkhaus ist nach wie vor fit im Kopf

„Ich habe viele Jahre in Alsleben gewohnt. Ich bin hier zur Schule gegangen“, erzählt Ilona Winkhaus, die nach wie vor fit im Kopf und verhältnismäßig flott auf den Beinen ist. Was wohl ihr Geheimnis für ein langes Leben ist? Vielleicht, dass sie immer in Bewegung war - jahrelang ist sie gerudert und Rad gefahren; erst mit zunehmenden Alter ist sie zur Gymnastik übergegangen.

Die Schifferstadt verließ sie, um eine Lehre zur Krankenschwester am Universitätsklinikum in Halle zu beginnen. Dort arbeitete sie im Anschluss noch eine Zeit lang, bevor sie sich in Dresden bei der Armee meldete. „Ich war nicht an der Front tätig, aber im Lazarett“, berichtet die Jubilarin, die es in dieser Zeit über Bayern unter anderem nach Rumänien und Russland verschlug.

Nach dem Kriegsende fand sie schließlich in Könnern als OP- und Oberschwester Arbeit und wurde mit ihrem Mann sesshaft. Doch das Glück währte nur kurz: Nach 17 Jahren Ehe verstarb ihr Mann bereits 1965.

Den trockenen Humor bewahrt

Kinder hat Ilona Winkhaus nicht. „Es lebt keiner mehr von meiner Sippe“, sagt sie. Ihr Vater blieb im Krieg - sie hat ihn nie wirklich kennenlernen können - und ihre Mutter starb, da war sie noch ein kleines Kind. Trotz dieser herben Schicksalsschläge - oder gerade deswegen - hat sich die Rentnerin einen trockenen Humor bewahrt, mit dem sie auch die Mitarbeiter der Seniorenresidenz in Alsleben immer wieder überrascht.

Seit einem Jahr ist sie hier zu Hause; zuvor hatte sie noch in einer Wohnung in Leipzig gelebt. „Wir werden hier gut beschäftigt“, meint die 100-Jährige und lacht. Große Wünsche hegt sie nicht - nur einen: „Ein bisschen Schnee zu Weihnachten, er muss ja nicht gleich fünf Meter hoch liegen.“ (mz)