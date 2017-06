Unwetter: Update: Saalekreis erwartet weitere starke Regenfälle

Merseburg -

Für den Saalekreis gilt noch bis zum Sonntagnachmittag eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen. Bis etwa 15 Uhr könnten dabei örtlich bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, heißt es von Seiten des Deutschen Wetterdienstes.

Verschlammte grundstücke im Geiseltal

Trotz des vielen Regens mussten die Feuerwehren bislang kaum ausrücken, wie die Rettungsleitstelle am Sonntagmorgen berichtete. Lediglich am frühen Samstagabend wurden im Geiseltal Einsätze aufgrund verschlammter Grundstücke und überfluteter Straßen verzeichnet.

Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, wurde in Braunsbedra eine Straße überflutet, im Krumpaer Weg in Gröst spülte der Regen Schlamm von einem Acker auf ein Grundstück. Anwohner hatten Sandsäcke aufgehäuft, um an der Stelle mehrere Grundstücke zu sichern.

Vorbereitungen auf Unwetter in Zingst

Insbesondere im Querfurter Raum wird der Himmel aber nach wie vor besorgt im Blick behalten. In mehreren Orten in der Gegend hatten zuletzt mehrfach Schlammlawinen für einen Millionenschaden gesorgt.

Einwohner in Zingst hatten deshalb bereits am Freitag vor jedem Haus Sandsäcke errichtet, nachdem der Ort in den vergangenen zwei Wochen gleich zwei Mal von einer Schlammlawine heimgesucht worden war. (mz)