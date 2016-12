Grundsteinlegung in Bad Lauchstädt: Zeitzeugen in der Bodenplatte

Bad Lauchstädt -

„Selbst Goethe war 1802 nicht hier, als der Grundstein für das Theater gelegt wurde“, sagt René Schmidt, Geschäftsführer der Historischen Kuranlagen in Bad Lauchstädt. Überhaupt wurde in den Anlagen schon lange kein Grundstein mehr gelegt, dafür nun mit umso größerem Publikum: Zwischen Kursaal und Badehaus wird ein Foyer entstehen, das beide Gebäude miteinander verbindet.

In die bereits fertiggestellten Bodenplatte wurde eine Kupferhülse versenkt, darin enthalten sind Baupläne des neuen Foyers, Urkunden und Bildnis-Plaketten von Goethe und Schiller. Und auch eine aktuelle Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung fand ihren Platz. Ein Jahr hat allein die Abstimmung mit dem Denkmalschutz gedauert, da es hohe Auflagen gibt. Das neue Foyer soll nun auf der Parkseite eine Fassade aus Glas und Kupferblech bekommen. 800.000 Euro kostet der Neubau.

2017 soll das neue Kurparkfoyer fertiggestellt werden

2017 soll das neue Kurparkfoyer fertiggestellt werden, pünktlich im September zum Festspiel der Deutschen Sprache. „Hier würde nur gebaut werden, wenn man auch an eine Zukunft der Historischen Kuranlagen glauben würde, und genau das ist der Fall“, erklärt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). „Hier ist das Geld an der richtigen Stelle eingesetzt.“ Tradition und Historie würden so zusammengeführt. „Und es ist unsere Aufgabe, das an solch einem kulturell wichtigen Ort wie Bad Lauchstädt zu bewahren, auch für spätere Generationen“, so Haseloff. Es sei nun an der Zeit, in den großen Fußstapfen von Goethe und Schiller in die Zukunft zu gehen und Kulturtradition weiterzugeben.

Der Schlossinnenhof in Bad Lauchstädt soll saniert werden. Peter Wäölk Foto:

Im kommenden Jahr sollen noch mehr Umbaumaßnahmen auf dem Gelände der Historischen Kuranlagen durchgeführt werden. Die Sanierung des Theaters läuft bereits. Die Reemtsma-Stiftung aus Hamburg wird ein neues Dach mit einer Spende von einer Million Euro finanzieren.

Im Januar sollen Restauratoren beginnen

Auch am Kursaal selbst wird saniert: Im Januar sollen Restauratoren beginnen, die komplette Ausmalung im Gebäude aufzufrischen. Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro kommen dafür von der Lotto-Toto-Gesellschaft.

Zudem bekam die Stadt Bad Lauchstädt nun den Bewilligungsbescheid, um die Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt fortsetzen zu können. „Damit sollen im Schlossinnenhof sowie in der zukünftigen Begegnungsstätte in der ’Alten Feuerwache’ Baumaßnahmen durchgeführt werden“, informiert Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU). 650.000 Euro schwer ist die Zuwendung von Land und Bund. Der Eigenanteil der Stadt beträgt noch einmal rund 200.000 Euro.

„Wir sind froh, den Bewilligungsbescheid in diesem Jahr bekommen zu haben, obwohl im Moment vor allem die Luthergedenkstätten finanziell bedacht werden“, so Runkel. Im Jahr 2015 hatte Bad Lauchstädt keinen Bewilligungsbescheid für die Innenstadtsanierung erhalten, da zu diesem Zeitpunkt noch kein Haushalt für 2016 beschlossen war. Den Haushalt für 2017 hingegen hat der Stadtrat in der vergangenen Woche verabschiedet. (mz)