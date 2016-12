Polizei durchsucht Fernbus erfolglos nach Anis Amri

Flensburg -

Bei ihrer Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat die Polizei am Mittwoch einen Fernbus in Flensburg durchsucht. „Wir gehen jedem Hinweis nach”, sagte ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamts am Donnerstag. Nachdem ein Zeuge den gesuchten Anis Amri in dem Bus gesehen haben will, kontrollierten Beamte den Bus. „Sie haben ihn nicht angetroffen”, sagte der Sprecher zu der Überprüfung, über die zuvor das „Flensburger Tageblatt” berichtet hatte. Am Bus sind dem Sprecher zufolge Spuren gesichert worden. Allerdings habe die Polizei „keinen Grund zur Annahme, dass sich der Gesuchte dort aufgehalten hat”. (dpa/lno)