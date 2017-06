Malle-Jens: Jens Büchner heiratet seine Dani

Paguera -

Jens Büchner heiratet hat am Samstag auf Mallorca Daniela Karabas, die Mutter seiner Zwillingsbabys Jenna Soraya und Diego Armani, geheiratet.

Auf Instagram postete der Ballermann-Sänger ein Foto von Eheringen und schrieb dazu: „Ich liebe Dich“.

Der Auswanderer aus der Vox-Show "„Goodbye Deutschland“ hatte ganz romantisch bei der Taufe der Babys um die Hand der 39-Jährigen angehalten.

Jens Büchner feiert in Krümels Stadl Polterabend

Doch im Vorfeld gab es immer wieder Gerüchte, die Hochzeit von Mallorca-Jens und seiner Dani drohe zu platzen. Streit um die Kosten, ein allzu ausufernder Jungesellinnenabschied samt Stripper und ein Wasserrohrbruch stellten das Paar auf eine harte Probe.

Doch nun scheint alles vergeben und vergessen: Jens Büchner und Daniela Karabas luden am Mittwochabend zu „Mallorcas größtem Polterabend“ in Krümels Stadl ein.

Wie die „Bild Zeitung" online berichtet, geriet der Polterabend von Jens Büchner allerdings zur peinlichen Selfie-Show. Demnach habe sich Mallorca-Jens sich und seine Daniela vor einer Fotowand mit rotem Teppich platziert und publikumswirksam „Nie wieder unehelicher Sex!“ gebrüllt. Nach dem Kuss mit Daniela für die Kamera, flog das Porzellan.

Allerdings hatten, so die "Bild", die anwesenden Touristen kaum alte Teller mitgebracht, um dem Paar auf traditionelle Weise Glück für den Hafen der Ehe zu wünschen.

Hochzeit bei Mallorca-Jens und Daniela Karabas: Keine Hochzeitsreise für das Ehepaar Büchner

Ein paar Scherben gab es dann doch für Jens Büchner und Daniela Karabas wegzufegen. Als das erledigt war, sprang der er 47-Jährige auf den Tresen in „Krümls Stadl“ und unterhielt seine Gäste mit ein paar Ballermann-Klassikern. Von Romantik oder gar privaten Augenblicken für das Paar war da nicht viel zu spüren gewesen.

Übrigens: Eine Hochzeitsreise gönnen sich Mallorca-Jens und seine Daniela nicht. Wie Jens Büchner auf seiner Facebook-Seite ankündigte, wird er am 4. Juni bereits wieder in Krümels Stadl auftreten. Weiter geht's dann am 5. Juni beim Openning Bierbrunnen in Cala Ratjada.... (mz/ibo)