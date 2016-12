Scheidungsdrama : Pitt wirft Jolie Verletzung der Privatsphäre der Kinder vor

Los Angeles -

Neuer Zank im „Brangelina“-Scheidungsdrama: Hollywoodstar Brad Pitt hat seiner Noch-Ehefrau Angelina Jolie eine Verletzung der Privatsphäre der gemeinsamen Kinder vorgeworfen. Wie am Donnerstag (Ortszeit) aus Gerichtsdokumenten hervorging, die Pitt in Los Angeles einreichte, will der 52-jährige Schauspieler von einem Richter erwirken, dass die Details zu den Kindern, die im Zuge des Scheidungsverfahrens des Paars bekannt werden, unter Verschluss bleiben.

Zu wenig Rücksicht

Pitt wirft der 41-jährigen Jolie demnach vor, keine Rücksicht auf das Wohl der drei Jungen und drei Mädchen zu nehmen. Ihre Anwälte täten stattdessen alles, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken, heißt es in dem Antrag des Schauspielers. Demnach argumentieren seine Anwälte unter anderem, dass Jolie die Vereinbarung zur Achtung der Privatsphäre der Kinder schon damit verletzt habe, indem sie die Namen der Familientherapeuten öffentlich gemacht habe. Jolie versuche, „den Weg für öffentliche Anschuldigungen freizumachen“, ohne auf die Folgen für die Kinder zu achten, heißt es in Pitts Antrag. Eine Anhörung dazu ist für den 17. Januar angesetzt. Jolie und Pitt haben drei gemeinsame und drei adoptierte Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren. Jolie hatte im September die Scheidung von Pitt eingereicht und das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragt. Pitt will das gemeinsame Sorgerecht.

In einer Übergangslösung hatten sich die beiden darauf geeinigt, dass die Kinder vorerst bei Jolie leben und Pitt ein Besuchsrecht bekommt. Das Paar hatte im August 2014 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. (afp)