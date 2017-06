Ermittlungserfolg in Freiburg: Lkw-Fahrer soll Joggerin und Studentin getötet haben

Freiburg -

Im Fall der Anfang November bei Freiburg ermordeten 27-jährigen Joggerin Carolin G. hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 40-jährigen Fernfahrer rumänischer Staatsangehörigkeit, wie die Freiburger Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Der Mann steht auch im Verdacht, im Januar 2014 eine 20 Jahre alte Studentin im österreichischen Kufstein vergewaltigt und getötet zu haben.



Der Tatverdächtige sei am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr festgenommen worden, sagte der Freiburger Leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer. Der Mann befinde sich seit Samstagnachmittag in Untersuchungshaft.



Der Abgleich von Körperspuren von beiden Tatorten hatte bei den Ermittlungen ergeben, dass es sich um ein und denselben Täter handeln muss - aber nicht, wer es ist. In beiden Fällen wurden die Opfer laut Polizei sexuell missbraucht und mit einer Eisenstange erschlagen. Weil bei der Tat in Österreich eine spezielle Eisenstange verwendet worden war, die in Lastwagen zum Einsatz kommt, hatten sich die Ermittler schon recht früh auf diese Branche konzentriert - allerdings lange ohne Erfolg.(afp, dpa)