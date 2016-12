Aufregung in Taiwan: Schüler verkleiden sich als Nazis

Taipeh -

Aufregung hat eine Schulveranstaltung in Taiwan ausgelöst, bei der sich Schüler als Nazis verkleidet haben. Der Bildungsminister des Inselstaates entschuldigte sich am Samstag und wies die Schule an, den Unterricht über moderne Geschichte zu verbessern. Die Schüler in Hsinchu hatten am Freitag Nazi-Uniformen mit Hakenkreuz-Binden getragen, „Sieg Heil“ gerufen und Hakenkreuz-Fahnen getragen, wie die amtliche Nachrichtenagentur CNA berichtete.



Das Deutsche Institut in Taipeh äußerte sich auf seiner Facebook-Seite entsetzt. „Es ist bedauerlich, dass den Schülern offenbar nicht bewusst war, dass diese Nazizeichen Menschenverachtung und Unterdrückung symbolisieren.“ Auch das israelische Kulturinstitut in Taiwan verurteilte den „geschmacklosen Vorfall“ in einer Mitteilung. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder ähnliche Vorkommnisse gegeben. (dpa)