„Rock am Ring“: Tag zwei gestartet – Rammstein-Auftritt wird nicht nachgeholt

Nach der Unterbrechung wegen eines Terroralarms ist das Musikfestival „Rock am Ring“ am Samstagmittag wie geplant fortgesetzt worden. Als eine der ersten Bands rockten die Donuts am Nachmittag die Centerstage und versetzten das Publikum in einen Ich-kann-nicht-still-stehen-und-muss-hüpfen-Modus.



Parallel dazu gibt der Veranstalter bekannt, dass Rammstein in diesem Jahr nicht mehr auf der Bühne stehen wird. „Trotz intensivster Bemühungen gelang es den Verantwortlichen nicht, einen nachträglichen Auftritt personell und logistisch zu realisieren“ heißt es in der Pressemitteilung. „Wir wissen, dass sich viele Fans auf das Konzert gefreut haben, die nun enttäuscht sind! Auch wir hätten gern gespielt“, schrieben die Musiker am Samstag auf dem offiziellen Facebook-Account der Band.

Auch auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter hieß es: „Leider ist es entgegen anderslautender Gerüchte aufgrund der Festival-Abläufe nicht möglich, die Show bei Rock am Ring heute nachzuholen.“

Die Broilers werden ihren unterbrochenen Auftritt am Samstagabend fortsetzen. (mit red, dpa)