AfD-Fraktion: Poggenburg lässt Frage nach Spaltung offen

Magdeburg -

Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef André Poggenburg hat eine Spaltung seiner Fraktion nach den internen Querelen erneut nicht ausgeschlossen. „Ob das passiert, hängt davon ab, wie man weiter zusammenarbeiten kann“, sagte er am Montagabend bei einer AfD-Diskussionsveranstaltung im Landtag.

Mit Blick auf vermeintlich verratene Parteiinterna sagte er, „es kann nicht sein, dass künftig 20 Mann die Klappe halten, weil fünf Leute etwas nach draußen tragen“. Wenn unter den Fraktionsmitgliedern kein Vertrauen mehr hergestellt werden könne, „ist es die Aufgabe der Fraktion, dass der ein oder andere diese verlässt“. Grundsätzlich bleibe es aber sein Ziel, die Stärke der Fraktion zu erhalten.

Es geht um eine rebellierende Gruppe von Abgeordneten, die vor dem Landesparteitag in Badeborn aufbegehrt hatte. Darunter ist auch Daniel Roi, dessen Rauswurf bereits im Februar im Raum stand. In einer Fraktionsabstimmung war dies knapp verhindert worden. Poggenburg hatte daraufhin einen „Burgfrieden“ ausgerufen. Doch auf dem Parteitag in Badeborn flackerten dann neue Konflikte auf.

AfD in Sachsen-Anhalt: Diese Parteimitglieder rebellieren gegen Chef André Poggenburg

Die Rebellen – rund 60 Parteimitglieder – stemmten sich gegen den aktuellen Landesvorstand um Poggenburg. Unter anderem deswegen, weil der Landesvorstand zu stark in der Basis hineinregiere. Zu den rebellierenden Abgeordneten gehörten auch Lydia Funke, Sarah Sauermann, Hannes Loth, Jens Diederichs und Gottfried Backhaus. Poggenburg hatte Konsequenzen angedroht, wurde bisher aber nicht konkret.

Auch AfD-Sympathisanten trieb die Zukunft der zerstrittenen Fraktion am Montagabend um. Rund 50 Bürger waren in den Landtag gekommen, um sich über die Arbeit der Fraktion zu informieren. AfD-Rechtsaußen Hans-Thomas Tillschneider sagte, der Konflikt sei von der Presse „aufgeblasen“. Fraktionsvize Oliver Kirchner appellierte hingegen an seine Fraktionskollegen, diese müssten begreifen, „dass der politische Gegner draußen steht“. Eine solche Fraktion wie in Sachsen-Anhalt, „die in dieser Stärke in ein Landesparlament einzieht, wird es so nicht mehr geben“. (mz)