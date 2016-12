Geburtstag am Heiligabend: Wir sind die Christkinder

Merseburg -

Es gibt Menschen wie die britische Queen, die feiern einfach im Sommer, weil ihr Geburtstag in der ungemütlichen Jahreszeit liegt. Aber was sollen diese beiden Kinder da sagen? Lara Wiedmer aus Schafstädt und James Moreira Cardoso aus Leuna wurden beide am Heiligabend 2006 geboren. Das bedeutet: Jedes Jahr ist für sie nicht nur Weihnachten, sondern auch Geburtstag. Schlimm? Beide sind sich einig: Nein. Sie würden ihren Geburtstag an keinem anderen Tag feiern wollen.

Lara lächelt. „Eigentlich ist es ganz okay. Doof ist nur, dass man seine Freunde nicht einladen kann, weil ja alle mit ihren Familien feiern.“ Mit ihrer besten Freundin Elea (10) werde sie in den nächsten Tagen nachfeiern.

Laras Familie hat einen ganz klaren Plan

Damit Laras Geburtstag nicht zu kurz kommt, gibt es in ihrer Familie einen ganz klaren Plan. Bis zum Nachmittag wird Geburtstag gefeiert. Nach einem Spaziergang ist dann Weihnachten und Bescherung. Mittags kommt die ganze Familie zum großen Geburtstagsessen. „Das ist toll. Da sind dann alle da“, erzählt Lara. „Die beiden Omas und Opas, Onkel und Tante, meine Cousins, Mama und Papa und auch Uroma Anna.“ Jedes Jahr gebe es Wildgulasch mit Klößen. „Weil sich das alle wünschen“, erzählt Laras Mutti Anke Wiedmer (43). Dann gibt es für Lara auch die ersten Geschenke - obwohl - eins hat sie tatsächlich schon vorfristig bekommen: ihr erstes Handy.

Torwart James Ronaldo Moreira Cardoso hat natürlich ein Ronaldo-Shirt. Peter Wölk Foto:

Dass sie eine der letzten aus ihrer Klasse war, die ein Smartphone bekommen hat, stört sie nicht. „Das war nicht schlimm.“ Und was stand sonst noch auf den Geburtstags- und Weihnachtswunschzetteln der Zehnjährigen, die gern malt und Klavier spielt? „Nintendo, ein Spiel dafür und Bücher von Gregs Tagebuch. Zu Weihnachten wünsche ich mir neue Buntstifte.“

James: Zu Weihnachten wünsche ich mir eine Playstation

Auch James Cardoso aus Leuna trennt nach Geburtstags- und Weihnachtswünschen. „Zu Weihnachten wünsche ich mir eine Playstation und zum Geburtstag neue Torwarthandschuhe“, lächelt der Junge, der BVB-Fan ist und bei der E-Jugend des TSV Leuna im Kasten steht. Dass es ihn mal zum Fußball ziehen würde und dass er am liebsten jede freie Minute draußen verbringt um zu spielen, kann man eigentlich erahnen. Jamies zweiter Vorname lautet nämlich Ronaldo und sein Papa ist tatsächlich Portugiese. Deshalb kann am Heiligabend auch nicht die ganze Familie beisammen sein.

Natürlich sind seine Eltern Cornelia (40) und Sergio (39) da, auch seine Brüder Kevin (13), Patrick (17), Oma Petra und Opa Wolfgang. „Oma Anne aus Portugal wird nicht hier sein, aber sie und Pappas Schwestern werden wir anrufen.“ Wie sein Geburtstag beginnt, weiß er schon. „Ich bekomme bestimmt einen Muffin mit einer Kerze drauf - so wie jedes Jahr“, lächelt er. Und auch er wird irgendwann später mit seinem besten Freund Ilyas seinen Geburtstag nachfeiern.

Und später am Heiligabend gibt es tatsächlich noch eine Geburtstagstorte und zum Abendessen das, was es bei vielen Familien gibt: Kartoffelsalat und Würstchen. (mz)