Wer kennt diese Frau?: EC-Kartenbetrügerin hebt 1.000 Euro von fremdem Konto ab

Leipzig -

Die Polizei Leipzig fahndet nach einer Frau, die einen 84-Jährigen um 1.000 Euro betrogen hat. Die Gesuchte hat am 22. August 2016 in einem Supermarkt dem Leipziger Senior das Portemonnaie aus dessen Sporttasche gestohlen.

Die Unbekannte hob anschließend am Geldautomaten am Lindenauer Markt in Leipzig 1.000 Euro ab. Als der 84-Jährige noch während des Einkaufs den Diebstahl bemerkte, begab er sich zur Bank, um seine EC-Karte sperren zu lassen. Doch zu spät: Das Geld war weg.

Wer kennt diese Frau? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden Polizei Foto:

Nun bittet die Polizei um Hilfe: Wer erkennt die Frau auf den Bildern und kann sie identifizieren? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden. (mz)