Erstes Mal seit 37 Jahren: In der Sahara liegt Schnee

An einem der trockensten und heißesten Orte der Erde ist derzeit ein ungewöhnliches Naturschauspiel zu sehen: In der Sahara liegt Schnee! In dem algerischen Ort Ain Sefra in der Nähe zur marokkanischen Grenze bedecken weiße Flocken die roten Dünen, wie beispielsweise die Website „WDRB.com“ berichtet. Der Schnee fiel am 19. Dezember.

Zuletzt hat man die weiße Pracht demnach vor 37 Jahren dort zu Gesicht bekommen, und zwar bei einem kleinen Schneesturm im Februar 1979. Grund für den Schnee in diesem Jahr soll eine ungewöhnliche Kältewelle in der Wüste sein, vor der Touristen bereits gewarnt wurden.

Tagsüber sei es warm und sonnig, nachts würden die Temperaturen aber massiv sinken.

Die wunderschönen Bilder stammen offenbar alle vom Amateurfotografen Karim Bouchetata. Auf seinem Facebook-Account sind weitere Fotos zu sehen. (red)