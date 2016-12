Festnahmen in Wittenberg: Tankstellenraub vor der Aufklärung?

Wittenberg -

Am Mittwoch klickten die Handschellen. Im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Tankstelle in Zahna hat die Polizei in Wittenberg einen 30-jährigen Mann und einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den Älteren der beiden ordnete ein Haftrichter noch am Mittwochnachmittag Untersuchungshaft an, der Jüngere der beiden ist wieder auf freiem Fuß.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Männer wurde Beweismaterial sichergestellt.

Den beiden wird vorgeworfen, zusammen mit einem 24-jährigen Slowaken, der seit längerer Zeit in Wittenberg wohnt, am 25. Juli die Tankstelle in Zahna überfallen zu haben. Für die Flucht nutzte das Trio einen gestohlenen roten Seat. An diesem waren Kennzeichen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark befestigt, welche ebenfalls gestohlen waren.

Alle drei sind bereits strafrechtlich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Der 24-Jährige war schon im Oktober durch eine spektakuläre Aktion eines Sondereinsatzkommandos der Polizei in seiner Wohnung am Wittenberger Kirchplatz festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird außerdem wegen einer räuberischen Erpressung einer Spielothek in der Berliner Chaussee in Wittenberg Ende August ermittelt. (mz)