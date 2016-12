Weihnachtsbäume: Diese besonderen Sandorte hat die Festtanne in der Region

Sangerhausen -

In Sangerhausen Südwest zieht er die Blicke auf sich. Denn zum ersten Mal grüßt in diesem Jahr ein beleuchteter Weihnachtsbaum vom Kletterturm des Alpenvereins an der Wilhelm-Koenen-Straße. Mitte Dezember hat ihn Michael Axt, Jugendreferent der Sektion Südharz/Sangerhausen, mit Hilfe einiger Mitstreiter auf dem 18 Meter hohen Betonbauwerk aufgestellt, das die Alpinisten Mammutfelsen getauft haben.

Der Alpenverein wirbt nun damit, den wohl höchsten Weihnachtsbaum unter freiem Himmel in der gesamten Kreisstadt zu besitzen. „The Highest Baum in Town“ nennen die Vereinsmitglieder ihn scherzhaft.

Idee für einen Weihnachtsbaum auf dem Kletterfelsen kam zur Halloweenaktion

Auf die Idee ist Axt nach Halloween gekommen. „Damals hatten wir einen mit Teelichtern beleuchteten Kürbis auf dem Kletterturm. Das kam gut an.“ So habe er sich in den Kopf gesetzt, dort oben auch einen Weihnachtsbaum anzubringen. „Ich wollte mal was ganz Besonderes machen“, sagt der 25-Jährige, der schon in vielen Ländern Europas geklettert ist.

Und so sieht es aus, wenn der Baum auf dem Kletterfelsen leuchtet. Maik Schumann Foto:

Sonst habe der Baum des Alpenvereins immer nur im Inneren des Kletterateliers gestanden. Jetzt leuchtet er über der ganzen Stadt. Bisher habe er nur positive Reaktionen auf die Aktion bekommen, sagt Axt. Viele freuen sich, wenn sie am Kletteratelier vorbeifahren.

Montiert ist der künstliche Baum in luftiger Höhe am metallenen Gipfelkreuz des Kletterfelsens. „Der Baum soll ja nicht beim ersten Windstoß gleich wieder unten liegen“, sagt Axt. Der Alpinist hat ihn mit einer per Batterie betriebenen Lichterkette und blauer Weihnachtsfolie geschmückt. Auf Kugeln verzichtete er vorsichtshalber: „Sie würden wahrscheinlich nicht lange an dem Baum halten.“

Etwa eine halbe, dreiviertel Stunde hat es gedauert, den Baum dort oben anzubringen. „Am aufwendigsten waren die Montage und den Baum überhaupt erst mal nach oben zu ziehen“, sagt er. „Das Hochklettern hat nur fünf Minuten gedauert.“ Allerdings habe er sehr kalte Finger gehabt. An dem Tag lag die Temperatur nur knapp über null Grad.

Axt hat eigentlich damit gerechnet, oben öfter mal die Batterien der Lichterkette wechseln zu müssen. Bis jetzt leuchten die LED-Lämpchen aber noch mit dem ersten Satz Batterien - und zwar ab etwa 16.30 Uhr. Um 22.30 Uhr schaltet sich die Lichterkette dann von selbst wieder aus.

Questenberger errichten Weihnachtsbaum in 90 Meter Höhe

Der höchste Baum in der Kreisstadt ist allerdings nicht der höchste im Kreis. Im Wettbewerb um diesen Titel haben die Questenberger ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Denn bei ihnen leuchtet der Baum sogar in fast 90 Meter Höhe in die Landschaft - auf dem Gipfel des Arnsberges.

Auch vor dem ehemaligen Gasthaus „Thüringer Schweiz“ in Questenberg steht ein Weihnachtsbaum. Die Dekorationen haben die Frauen des Burgvereins Questenburg angefertigt. Steffi Rohland Foto:

Dort oben hatten die Questenberger zu DDR-Zeiten eine Gemeinschaftsantenne gebaut, mit der sie sich das Westfernsehen ins Tal holten. Nach mehreren Blitzeinschlägen in den 1990er Jahren war die Anlage aber kaputt. Und weil das Fernsehen inzwischen per Satellitenschüssel ins Haus kam, brauchte sie auch keiner mehr so richtig.

Friedhelm Gast bereitete den Questenbergern damals eine schöne Weihnachtsüberraschung. Er baute ein dreieckiges Gestell an die Antenne und montierte daran Glühbirnen, so dass auf dem Berggipfel bis Ende der 1990er Jahre ein Baum in die Nacht leuchtete, erzählt René Schmidt.

Questenburgverein nahm 2015 Weihnachtsbaumprojekt auf dem Arnsberg wieder in Angriff

Wahrscheinlich durch einen Bergrutsch wurde dann allerdings das Kabel zertrennt und etwa zehn Jahre lang blieb es wieder dunkel auf dem Arnsberg. Bis sich im vergangenen Jahr der Questenburgverein vornahm, den Baum wieder zum Leben zu erwecken. Man suchte und fand das alte Kabel, aber es kam kein Strom mehr auf dem Gipfel an. Also wurde eine Batterie installiert und der Baum mit Leuchtdioden geschmückt.

Die Tradition des Tannenbaums Bereits im Mittelalter bestand vielerorts der Brauch, zu bestimmten Festen ganze Bäume zu schmücken, wie zum Beispiel den Maibaum oder den Richtbaum. Die älteste schriftliche Erwähnung eines Weihnachtsbaums wird auf das Jahr 1527 datiert. Zu lesen ist in einer Akte der Mainzer Herrscher von „die weiennacht baum“ im Hübnerwald in Stockstadt am Main. Von 1539 gibt es einen weiteren urkundlichen Beleg, dass im Straßburger Münster ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Erste Aufzeichnungen über den Christbaum als allgemein üblichen Brauch stammen aus dem Jahre 1605 aus dem Elsass: Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die Nachrichten über den Weihnachtsbaum dann häufiger. Da Tannenbäume in Mitteleuropa selten waren, konnten sich diese zunächst nur begüterte Schichten leisten. Städter mussten mit Zweigen auskommen. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als vermehrt Tannen- und Fichtenwälder angelegt wurden, konnte auch der städtische Bedarf an Bäumen gedeckt werden.

Die verbrauchten zwar wenig Strom, die Zeitschaltuhr dafür umso mehr, so dass im Advent mehrmals jemand auf den Berg kraxeln und die Batterie austauschen musste. „Wir sind aber auch nicht mehr die Jüngsten“, meint René Schmidt. Also hat man sich für dieses Jahr eine neue Lösung einfallen lassen. Die Männer zogen robustes Funkerkabel aus alten NVA-Beständen auf den Berg und schlossen es unten im Ort an einen 12-Volt-Trafo an, der in der Garage von René Schmidt steht.

Das Baum-Gestell wurde frisch gestrichen und der Lichtschlauch neu befestigt. Und nun leuchtet der Baum jeden Tag von 4 bis 6 Uhr und von 16 bis 24 Uhr weit über das Land. „Auch von der Autobahn und der B 80 aus ist er zu sehen“, freut sich René Schmidt.

Weihnachtlich geschmückt ist die Region allerdings nicht nur in luftiger Höhe. Ginge es um den tiefsten Weihnachtsbaum, dann könnte das Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode wohl locker den Titel für sich beanspruchen. Denn auch dort, 283 Meter unter der Erdoberfläche, leuchtet seit Mitte Dezember ein Lichterbaum. „Die Männer haben ihn für die bergmännische Weihnacht an der Bühne aufgestellt“, sagt Karin Thom von der Rosenstadt GmbH. Das Bäumchen leuchtete während des Konzertes, ansonsten bekommen es nur die Besucher zu Gesicht. Aber den Titel der tiefstgelegenen Festtanne im Landkreis macht ihm so schnell wohl niemand streitig. (mz)