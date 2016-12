VfB Uftrungen: Große Enttäuschung beim Tabellenletzten

Uftrungen -

Lang ist es her: Am 11. Juni hat der VfB Uftrungen zum letzten Mal gewonnen. 5:4, am letzten Spieltag der Saison 15/16. Was folgte, war eine Hinrunde 16/17 zum Vergessen. Sieglos sind sie, die Uftrunger. Ein kümmerliches Pünktchen steht auf der Habenseite. Gerüchte über einen Rückzug in der Winterpause machen die Runde. Zumindest über Letzteres können die Uftrunger nur lächeln. „Ja, wir haben auch schon davon gehört“, sagt Vereins-Chef Peter Kohl. Und fügt prompt hinzu: „Ein Rückzug steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir spielen die Saison auf jeden Fall zu Ende. Und das ordentlich. Personell sieht es besser aus, einige der Verletzten kommen zurück. Vielleicht klappt es ja sogar mit ein paar neuen Leuten, die die Mannschaft verstärken“ so Kohl.

Auch Grüne Tanne Wippra und Kickers Gonnatal liegen weit hinter Erwartungen zurück

Doch nicht nur für die Uftrunger verlief die Saison bisher enttäuschend. Auch bei Kickers Gonnatal und Grüne Tanne Wippra dürfte der Blick auf die Tabelle für Ernüchterung sorgen. Hinter dem Gonnataler Team liegt eine Halbserie, die man gerne abhaken möchte. Ganze zwölf Punkte haben die Kickers in zwölf Spielen geholt. Von der einstigen Heimstärke ist nicht viel geblieben. Jede Menge Spieler und selbst Trainer Ulli Moraweck fielen verletzt und erkrankt zwischenzeitlich aus. Kein Wunder, dass die Gonnataler auf eine erfolgreichere Rückrunde hoffen.

Ebenfalls weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück liegt das Team von Grüne Tanne Wippra. Mit dem Anspruch gestartet, im Kampf um den Meistertitel ein Wörtchen mitzureden, finden sich die Gau und Co. nun auf Rang zehn wieder. 16 Zähler, und damit Welten, trennen die Tanne von Spitzenreiter Roßla.

Grün-Weiß Wimmelburg überrascht mit starkem Auftritt

Natürlich gibt es auch Gewinner der Hinrunde. Der VfR Roßla, auch die erneut stark auftrumpfenden Rottleberöder. Vor allem aber auch die Elf von Grün-Weiß Wimmelburg. Aus dem Abstiegskandidaten der letzten Jahre hat sich ein ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um einen Spitzenplatz entwickelt. Fünfter sind die Grün-Weißen, bei einem Sieg im Nachholspiel gegen die Zweite aus Lüttchendorf können sie sogar auf Rang drei vorrücken.

Apropos Lüttchendorf: Die Eintracht und auch Anhalt Sangerhausen finden sich nicht ganz unerwartet ziemlich weit hinten in der Tabelle wieder. An guten Tagen sind die beiden Neulinge aber durchaus in der Lage, den etablierten Kreisoberligisten Paroli zu bieten.

Fortuna Brücken, SV Allstedt und VfB Sangerhausen II in der Grauzone

Ansonsten bietet die Tabelle der Kreisoberliga das gewohnte Bild. Fortuna Brücken, der SV Allstedt, die oftmals von Spielern aus der Verbandsliga-Elf unterstützte Mannschaft vom VfB Sangerhausen II bestimmen das Niveau mit.

Ab dem Tabellen-Siebenten beginnt das graue Mittelfeld. Hier sind die Teams beheimatet, denen es an Konstanz fehlt, um sich weiter oben festzusetzen. Bestes Beispiel dafür sind die Oberröblinger, die einer langen Serien von Niederlagen zum Ende der Hinrunde vier Siege am Stück folgen ließen.

Klar ist jedenfalls, dass bis zum Saison-Ende im Juni noch zahlreiche spannende Partien anstehen, ehe Meister, Aufsteiger (?) und Absteiger feststehen. (mz)