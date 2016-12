Torschützenliste Kreisoberliga: Hammer-Quote bei Daniel John

Sangerhausen -

Die Quote ist einfach nur der Hammer. 19 Treffer hat Daniel John bisher in der Saison 16/17 der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz erzielt. Und das in nur neun Partien. Erst am sechsten Spieltag stand der Angreifer von Olympia Berga zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Platz – und erzielte gegen Kickers Gonnatal gleich vier Treffer. Ebenfalls viermal war John gegen Wippra erfolgreich, sogar sieben Tore erzielte er im letzten Hinrundenspiel gegen den VfB Uftrungen. Dazu kommen zwei Tore gegen den VfB Oberröblingen und jeweils ein Treffer gegen die Sangerhäuser Teams von Anhalt und den VfB II. Das ergibt summa summarum eben jene 19 Saisontore, mit denen Daniel John die Liste der erfolgreichsten Torjäger der höchsten Spielklasse des Bundeslandes anführt.

John, mittlerweile 32 Jahre, gibt die Komplimente zu seiner Treffsicherheit weiter. „Das Geheimnis meiner Torejagd sind natürlich gute Mitspieler, die mir die Chancen herausspielen“, so der selbstständige Unternehmer, der einen Internethandel führt. Wie viele Tore er insgesamt schon in seiner Laufbahn, John spielte übrigens auch schon beim Thüringenligisten Wacker Nordhausen, erzielt hat? Die Antwort darauf bleibt er schuldig. „Da führe ich kein Buch darüber“, sagt er nur.

Neben Daniel John können sechs weitere Spieler auf eine zweistellige Trefferquote verweisen. Auf Rang zwei der Torschützenliste der Kreisoberliga steht Alexander Lucks vom SV Allstedt mit 18 Treffern. Dritter ist Matthias Hauschulz von Tabellenführer VfR Roßla mit 16 Treffern. Er war in der vergangenen Spielserie mit 36 Treffern Torschützenkönig. Es folgen der Wippraer Frank Gau (13), Nils Hoffmann von Kickers Gonnatal und der Wimmelburger Kevin Kohl (jeweils 11) sowie Robert Hennig vom VfR Roßla (10 Tore).

Insgesamt fielen in den Partien der Hinrunde, einige Nachholspiele stehen noch aus, 424 Tore. (mz)