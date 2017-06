Händel-Festspiele : Umjubeltes Halleluja

Halle (Saale) -

Bei diesem Oratorium hätte wohl nicht mal die diesjährige „Jephtha“-Regisseurin Tatjana Gürbaca etwas machen können. Wie das von ihr so wirkungsvoll zum Festspielauftakt auf die Bühne gebrachte späte Exemplar aus Händels Oratorien-Schaffen, geht auch das frühe „Deborah“ auf eine biblische Vorlage aus dem Buch der Richter zurück.

Mit seinem - auch dank seines versierten Recycelns - schnell geschriebenen zweiten englischen Oratorium nahm Händel im Jahr 1733 gleich als Meister dieses Genres Fahrt auf. Und etablierte sich damit auch als Unternehmer seiner selbst auf dem Musikmarkt neu. Bei dem jetzt von Chor und Orchester der Capella Cracoviensis unter Leitung von Jan Tomasz Adamus gemeinsam mit einem handverlesenen Solistenensemble in der so gut wie ausverkauften Marktkirche aufgeführten dreiaktigen Oratorium „Deborah“ sind die Gotteskrieger von keinerlei Zweifel angekränkelt - und siegen.

Trotz des „Halleluja“ am Ende und obwohl hier die Frauen die Helden der Geschichte sind, fällt es schwer, sich vorzustellen, wie man diese Geschichte eines unerschütterlichen Gottvertrauens - bei dem Jael dem Anführer der Gegner im Schlaf einen Nagel durch den Schädel rammt, nur weil sie sich von Gott dazu berufen fühlt - wohl auf die Bühne bringen könnte.

Die Gegenüberstellung hat ihren Reiz - inhaltlich und formal. Auf der Bühne des Opernhauses der späte inszenierte „Jephtha“. In der eigentlichen klassischen Form in der Kirche jetzt die frühe „Deborah“. Genau so etwas gehört zu den besonderen Chancen von Festspielen. In der Marktkirche vermag sich so die vom Schwung des Aufbruchs ins Oratorien-Neuland beflügelte Musik, sozusagen unbeeinträchtigt von der blutrünstigen Geschichte, zu entfalten.

Bei den Interpreten ragt der katalanische Altus Xavier Sabata in der Rolle des Feldherrn Barak mit sicherer und wohltimbrierter Stimme heraus. Wenn Rebecca Bottone als Deborah auf dramatische Zuspitzung setzt, dann korrespondiert das mit dem Counter Michal Czerniawski. Die marokkanische Sopranistin Hasnaa Bennani als Jael und der Bass Jacek Ozimkowski als Baraks Vater Abinoam komplettieren das Ensemble. Beeindruckend wie die Chöre den entschlossenen Aufbruch glaubhaft machen - wunderbar das Blech bei der großen militärischen Sinfonie zu Beginn des dritten Aktes. Jubel am Ende. Nagel hin oder her.

Die Festspiele im Internet: www.haendelfestspiele-halle.de

(mz)