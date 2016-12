Aktion in Köthen: Tanne kaufen und Gutes tun

Köthen -

Im Biergarten der „Schlachteplatte“ in Köthen, Lindenstraße, findet am 22. und 23. Dezember jeweils von 14 bis 18 Uhr ein Weihnachtsbaumverkauf statt. „Schlachteplatten“-Chef Axel Bangnowski bietet Nordmann- und Blautannen an und als besonderen Service für Senioren, dass der gekaufte Baum im Kernstadtgebiet von Köthen dem Käufer nach Hause gebracht wird.

Von jedem verkauften Baum gehen fünf Euro an den MZ-Verein „Wir helfen“. Bäume, die nicht verkauft werden, so Bangnowski, landen nach den Feiertagen als Spende im Köthener Tierpark. (mz)