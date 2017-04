HSV will auch in Dortmund punkten: Wer ersetzt Müller?

Hamburg -

Der Hamburger SV will heute seinen Lauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Allerdings muss die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am 27. Spieltag im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund antreten. Zuletzt haben die Hamburger zehn Punkte aus vier Liga-Partien ohne Niederlage geholt und den Relegationsplatz verlassen. Die Hanseaten müssen ohne ihren Topscorer Nicolai Müller auskommen, für den die Saison nach einem Innenbandriss im linken Knie beendet ist. Erster Nachrücker für den fünfmaligen Torschützen und siebenfachen Vorlagengeber ist Michael Gregoritsch. Beim BVB fehlt in der Partie, die um 20.00 Uhr angepfiffen wird, Abwehrchef Sokratis. Der Grieche ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. (dpa/lno)