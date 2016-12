Frau aus Hettstedt weiterhin vermisst: Polizei hat mehrere Hinweise erhalten

Hettstedt -

Zum möglichen Aufenthaltsort einer seit vergangenen Sonntag vermissten Frau aus Hettstedt hat die Polizei mehrere Hinweise von Bürgern erhalten. Wie Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz in Eisleben, der MZ sagte, seien Kriminalbeamte dabei, die Hinweise auszuwerten und ihnen nachzugehen. Danach werde über weitere Maßnahmen entschieden.

Von einem Spaziergang kehrt Erika Langbein nicht zurück

Die 74-jährige Erika Langbein hatte am Sonntag, 18. Dezember, gegen 13 Uhr ihre Wohnung in der Fichtestraße zu einem Spaziergang verlassen. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt. Ihr Ehemann hatte sie am Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet, so Schwan. Wie es hieß, benötige die Frau dringend ärztliche Hilfe sowie Medikamente.

Laut Polizeisprecherin Schwan hatte ein Suchhund die Beamten zunächst in den Bereich Busbahnhof/Marktplatz geführt. Außerdem hatte der Hund Spuren im Walzwerkhölzchen rund um den Waldkater und das Waldcafé gefunden. Rund 30 Beamte des Polizeireviers sowie von der Polizeidirektion seien am Dienstag in dem Waldgebiet im Einsatz gewesen. Hinweise auf die Vermisste seien aber nicht gefunden worden. In dem teils schwierigen Gelände sei bis zum Ölgrundbach gesucht worden. Neben den Veröffentlichungen in den Medien sollen jetzt noch einmal an einigen Stellen Plakate aufgehängt werden, so Schwan.

Polizei bittet weiter um Mithilfe

Die Polizei bittet weiter um Mithilfe. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Sie hat schulterlange, grau melierte Haare und ist 1,62 Meter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine helle Hose, einen blauen mit Pelzimitat besetzten Wintermantel und schwarze Winterstiefel. (mz)

Hinweise bitte an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben, Telefon 03475/67 02 93, oder an jede andere Polizeidienststelle.