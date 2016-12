Deutscher Rock und Pop Preis: Erster Platz für Gerbstedter Musiker und Band „Kosmos“

Gerbstedt/Hettstedt -

Remo Stoltze kann sich an diesen Moment noch gut erinnern. Dabei ist er schon fast 20 Jahre her. Damals, 1997, kaufte der heute 41-Jährige seinen ersten Synthesizer. In Hettstedt, bei dem Musikgeschäft Marienberg Devices. Warum er das noch so genau weiß? Mit dem Kauf des Musikinstrument ging es los, er bildete den Auftakt einer bis heute anhaltenden Leidenschaft für elektronische Musik.

Band „Kosmos“ gewinnt in der Kategorie „Beste Elektropop Band“

Eine Leidenschaft, die dem in Gerbstedt aufgewachsenen Musiker nun eine renommierte Auszeichnung einbrachte: Mit seiner Band „Kosmos“ gewann Stoltze beim 34. Deutschen Rock und Pop Preis den ersten Platz in der Kategorie „Beste Elektropop Band“. Außerdem landete die Gruppe auf Platz drei in der Kategorie „Bester Song 2016 deutschsprachig“. „Das hat uns richtig gefreut“, sagt Stoltze.

Stoltze wohnt mittlerweile in Hannover, er arbeitet dort beim Arbeitsamt. Seine Freizeit verbringt er indes am liebsten in seinem heimischen Tonstudio. Dort, mit seinen mittlerweile zehn Synthesizern, mit einem Computer, Gitarre und Effektgeräten, produziert er die Musik für seine Band „Kosmos“, die neben ihm noch aus dem Sänger Martin Otto besteht. „Wir machen klassischen Radio-Pop“, sagt Stoltze. „Wir wollen keine Szene-Band sein, sondern mit unserer Musik alle ansprechen.“

Tatsächlich ist die Musik der beiden ziemlich eingängig, auf Deutsch singt Otto zu wiedererkennbaren Elektro-Melodien aus der Hand von Remo Stoltze.

Für Stoltze, der auch unter dem Pseudonym Ray Gordon arbeitet, ist die Musik, der Synthesizer-Sound, eine Möglichkeit sich auszudrücken. „Ich kann zeigen, wie ich mich fühle“, sagt er, der ein eigenes kleines Label gegründet hat und darüber die Musik von „Kosmos“ vertreibt. Ein Synthesizer sei sehr vielfältig, man könne eigene Töne kreieren, das sei toll. „Man kann damit einfach ganz verschiedene Sachen machen“, sagt Stoltze, selbst ein Fan von der legendären Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode. Angefangen hat seine Liebe zur Musik allerdings jenseits von elektronischen Synthie-Klängen.

Stoltze beginnt musikalische Laufbahn im Gerbstedter Blasorchester

Musik, erzählt er, macht er schon seit seinen Kindheitstagen. In Gerbstedt spielte er im Blasorchester Saxophon. Im Haus seiner Eltern in Zabenstedt wiederum richtete sich Stoltze, der in Hettstedt zur Schule ging und dort bei der Stadt eine Ausbildung machte, ein eigenes Tonstudio ein.

Dort begann er, eigene Lieder zu komponieren. Und seine Verbundenheit mit der alten Heimat ist weiter groß, mit jener Region, in der seine Familie nach wie vor lebt. Die Verbundenheit werde mit dem Alter sogar stärker, sagt Stoltze. „Es ist immer wieder schön, durch Gerbstedt zu gehen. Dort kennt man die Leute, in Hannover ist alles anonym.“

Und was hat er noch mit seiner Band „Kosmos“ vor, jetzt, wo sie preisgekrönt ist? Man wolle in regelmäßigen Abständen neue Songs und Videos veröffentlichen, sagt Stoltze. Es gehe weiter. Ganz große Ziele setzt er sich indes nicht. Aber einen Wunsch, den hat er: „Es wäre natürlich toll, irgendwann mal bei einem Stadtfest in der Region zu spielen.“ (mz)